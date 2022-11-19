تنبيه مهم من تقويم التعليم حول نتائج اختبارات الرخصة المهنية

تواصل – فريق التحرير:

أصدر الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي هيئة تقويم التعليم والتدريب، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم، تنويها مهما حول نتائج اختبارات الرخصة المهنية.

نتائج الاختبارات الرقمية

وأجاب حساب العناية بالمستفيدية عن سؤال حول نتائج الاختبارات الرقمية، وقال: “تعلن نتائج الاختبارات الرقمية بعد تأدية الاختبار من ٣ إلى ٥ أيام عمل.

وتُعلن نتائج الاختبارات الورقية بعد شهر من انتهاء فترة الاختبار، وعند تجاوز المدة المحددة وعدم ظهور نتيجة اختبارك؛ يَسعد فريق الدعم بخدمتك عبر منصة الدعم الموحدة: https://support.etec.gov.sa “.

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إعلان نتيجة اختبار التحصيلي

وأجاب حساب المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب “مركز قياس” عن سؤال قال: “هل صحيح أنه يعلن عن نتائج القدرات المحوسبة في رمضان للطالبات بعد يوم واحد من تاريخ الاختبار، أم أنها تستغرق وقتا أكثر؟”.

وأوضح “مركز قياس” أنه يتم إعلان نتيجة اختبار التحصيلي بعد أسبوعين كحد أقصى من تاريخ الاختبار.

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موعد فتح باب التسجيل لاختبار الرخصة المهنية

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أعلنت موعد فتح باب التسجيل، في الاختبار التخصصي للرخصة المهنية للوظائف التعليمية.

وأوضحت “تقويم التعليم”، عبر حسابها على تويتر، أن فتح باب التسجيل للرجال، سيكون في 20 من نوفمبر، لمن هم على رأس العمل في المدارس الحكومية، وللجميع في 23 من نوفمبر الجاري.

ويستمر التسجيل حتى نهايته في الخامس من يناير المقبل من عام 2023.

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