لحملة مختلف المؤهلات.. وظائف لا تشترط الخبرة

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أعلنت شركة أليانز السعودي الفرنسي – خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي – عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، للعمل في مختلف المجالات.

الوظائف الشاغرة

وطرحت الشركة عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، توفّر وظائف شاغرة للعمل في عدّة تخصصات، في عدة مدن؛ في المجالات التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي التوظيف:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس وخبرة العمل المثبتة بحد أدنى

خبرة : 2-5 سنوات كمتخصص في اكتساب المواهب أو دور مشابه.

الشهادة المهنية ذات الصلة (CIPD ، SHRM ، SPHRi إلخ) ميزة إضافية.

خبرة عملية في التوظيف بدورة كاملة باستخدام تقنيات المقابلة وأساليب التقييم المختلفة.

مهارات تواصل خطية وشفويه ممتازة.

فهم عميق للاختلافات بين الأدوار المختلفة داخل المنظمات.

الإلمام بوسائل التواصل الاجتماعي واستئناف قواعد البيانات والشبكات المهنية.

للسعودين فقط.

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مساعد مدير الحوكمة:

المؤهلات والخبرات:

ثنائي اللغة مع مهارات اتصال كتابية وشفوية عالية باللغتين الإنجليزية والعربية.

فهم جيد للصناعة والعمليات والهياكل.

الوعي بالحوكمة والمخاطر والامتثال.

للسعودين فقط.

أخصائي دعم تكنولوجيا المعلومات:

المهارات والخبرات:

معرفة جيدة بإدارة خادم مايكروسوفت ويندوز.

معرفة جيدة بأساسيات الشبكة.

المعرفة بتثبيت سطح المكتب والتكوين والترقيات ،

أنظمة التشغيل والتطبيقات الشائعة.

جيد اللغة الإنجليزية والعربية ، كتابة وتحدثا.

مهارات جيدة في التعامل مع الآخرين.

الخبرات المطلوبة: 0-2 سنوات خبرة في قسم تكنولوجيا المعلومات.

للسعوديين فقط.

كبير المدققين الداخليين:

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المؤهلات والخبرات:

الحد الأدنى. 2 سنوات خبرة في المراجعة.

بكالوريوس في إدارة الأعمال ، المالية.

شهادة CPA ينصح بشدة.

للسعوديين فقط.

منفذ الحساب:

المهارات والخبرات:

معرفة جيدة بمبادئ ومنتجات التأمين.

معرفة جيدة بسوق التأمين في المملكة العربية السعودية.

معرفة جيدة بمبادئ المبيعات.

مهارات تفاوض جيدة.

مهارات اتصال عالية الفعالية.

الخبرات المطلوبة: خبرة سنتين في مبيعات الشركات.

للسعوديين فقط.

مطور برامج:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو مجال ذي صلة.

خبرة 0 – 2 سنوات خبرة كحد أدنى.

عن الشركة:

تأسست شركة أليانز السعودي الفرنسي في عام 2007 ، وهي مشروع مشترك بين مجموعة أليانز والبنك السعودي الفرنسي. سنستخدم خبرة المجموعة البالغة 125 عامًا في الصناعة وسنعمل معك لتحديد المخاطر التي تواجهها على أساس يومي من أجل منحك راحة البال التامة سواء كنت شركة كبيرة أو شركة ناشئة عمل أو عميل فردي.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 19 نوفمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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