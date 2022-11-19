قبل بدء الاختبارات.. طرق مساعدة الأبناء في المذاكرة

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تنطلق غدًا الأحد، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، وفي هذا الإطار أطلقت لجنة شؤون الأسرة بالجوف عدة نصائح لأولياء الأمور والطلاب.

وأوضحت اللجنة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، طرق مساعدة للأبناء في المذاكرة، والتي جاءت كالتالي:

1- تقسيم وقت المذاكرة لتقليل الضغط النفسي

2- اختيار المكان المناسب

3- البعد عن المشتتات كالجوال والتلفاز

4- استخدام الورقة والقلم يسهل الحفظ وترتيب الأفكار

5- التوكل على الله والبعد عن التوتر والقلق

دور الأسرة في دعم الأبناء أثناء الاختبارات

– تهيئة الجو الأسري المناسب

– تقديم الأطعمة المناسبة لتنشيط ذاكرة الأطفال

– التشجيع وتعزيز الثقة

– البعد عن الضغط العصبي للأبناء

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