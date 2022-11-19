طيار ينجو من الموت بعد سقوط طائرته على الشاطئ

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نجا طيار في حادث سقوط طائرة على أحد الشواطئ الأمريكية بعد تعطل محركها، دون أن يصاب بأذى.

وكانت الطائرة تحلق فوق سواحل فلوريدا في 15 نوفمبر الجاري، لاكتشاف الأضرار التي سببها إعصار نيكول الأخير، عندما تعطل محركها.

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الهبوط على الشاطئ

واضطر الطيار إلى الهبوط على الشاطئ. وفي حين لم يصب الطيار بأذى، فقد تعرض محرك الطائرة بشدة.

وكان جوزيف كوك، يستخدم كاشف المعادن الخاص به في جزيرة أناستازيا بولاية فلوريدا عندما سمع صوت التحطم المروع.

وأثناء تصوير نفسه وهو يحفر في الرمال، تفاجأ كوك باصطدام الطائرة الصغيرة بالمياه، قال: “سمعت أنها اصطدمت بالمياه، لم أسمع شيئًا على الإطلاق قبل تحطمها، نظرت إلى الأعلى وشاهدت الطائرة تنقلب على نهايتها الخلفية”.

وأضاف، وفقًا لصحيفة “ديلي ستار”: “هذا هو الجزء المجنون، لم يكن لدي أي دليل على قدومه، كان يحاول الهبوط على الشاطئ، لكنني كنت في طريقه”.

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الطيار يخرج سالمًا

وعلى إثر ذلك بدأ كوك في الركض والصراخ، وبعد أن هدأ روعه قام بتوجيه الكاميرا نحو الطائرة، حيث كان العديد من الأشخاص قد تجمعوا حولها، ومن بينهم الطيار الذين وقف سالمًا على الشاطئ.

قال جوزيف: “في الوقت الذي انقلبت فيه الطائرة على ظهرها، كان الرجل يقف في الماء، لا بد أنه قفز منها”.

وتابع :” كان في حالة جيدة جدًا، على الرغم من ذلك، يمكن رؤيته يرفع قبعته، لكنني متأكد تمامًا من أنه كان يقوم فقط بإصلاح شعره”.. وقد انتهى الأمر بسحب الطائرة بواسطة جرار.