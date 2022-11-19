بعد بوكان.. المحتجون يسيطرون على مدينة مهاباد الإيرانية (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

سيطر محتجون إيرانيون، في مدينة مهاباد الكردية، شمالي غرب إيران، اليوم، على شوارع المدينة، حسبما أظهرت مقاطع فيديو، تداولها متابعون ونشطاء إيرانيون عبر “تويتر”.

عناصرالأمن اختفت

واصطف المحتجون في شوارع مهاباد، وجلسوا على الأسفلت، بعد اشتباكات عنيفة دارت بينهم وبين قوات الأمن، فيما دلت الفيديوهات على اختفاء العناصر الأمنية من شوارع المدينة.

وفي بوكان، التي سبق أن قتل فيها قياديون أمنيون، اعتقلت سلطات النظام الإيراني الداعية الكردي محمد خضر نجاد، وابنه، بسبب دعمه للثورة الإيرانية.

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هتاف: الموت لخامنئي

وعلت أصوات المحتجين في شوارع مدينة ديوان درة بهتاف: “الموت لخامنئي” ، فيما خرج طلاب نجف آباد اصفهان، وجامعة تبريز وطلاب جامعة سنندج مركز محافظة كردستان ورفعوا شعار: الطالب المعتقل يجب إطلاق سراحه.

ونظم طلاب جامعة “علوم تحقيقات” طهران، اليوم السبت، مظاهرات ضد النظام، ورددوا هتافات مثل: “في هذا العام سيسقط قتلى من الحرس الثوري.. الموت للنظام”.

من ناحية أخرى، هاجمت قوات الأمن الإيرانية، المشاركين في تشييع جثمان سجاد قائمي، أحد ضحايا الاحتجاجات في شيراز.

المرشد يصف المتظاهرين ضد النظام بـ”الأعداء” و”الأشرار”.

علق المرشد الإيراني علي خامنئي، على الانتفاضة الشعبية في البلاد،، واصفا المتظاهرين ضد النظام بـ”الأعداء” و”الأشرار”، حسب”إيران إنترناشيونال” .

وقال خامنئي : “حتى هذه اللحظة فإن العدو بحمد الله قد انهزم”، كما اعتبر أن الاحتجاجات الشعبية “أعمال شغب”، وأن المتظاهرين “أحقر من أن يستطيعوا الإضرار بالنظام”.

وسط تصاعد حدة الاحتجاجات وانطلاق مظاهرات ليلية واسعة في جميع أنحاء إيران، شهدت العاصمة طهران ومناطق مختلفة إطلاق نار مباشر وحرب شوارع بين القوات الأمنية والمتظاهرين الغاضبين.

وقد أطلق الأمن الإيراني النار ضد المحتجين في مدينة جيرفت، بمحافظة كرمان جنوبي إيران.

بريطانيا: الأسلحة الإيرانية تهدد المنطقة بأسرها

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي: إن الأسلحة الإيرانية تهدد المنطقة بأسرها، مؤكدًا أن حكام إيران ينشرون القتل والدمار بينما شعبهم يتظاهر ضد عقود من القمع، بريطانيا عازمة على العمل جنباً إلى جنب مع أصدقائها لمواجهة التهديد الإيراني.