«الخضير» يوضح كيفية حساب زكاة الراتب كل شهر

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أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، كيفية حساب زكاة الراتب كل شهر.

وفال الشيخ “الخضير”، إن زكاة الراتب بحيث يجعل عنده سجلًّا يُسجّل فيه الرواتب، فيسجل فيه مقدارها ووقت قبضها.

وتابع: ثم إذا حال الحول وقد بقي عنده شيء يبلغ النصاب فإنه يزكيه، بحيث يعرف أنه وفَّر من شهر محرم ألف ريـال –مثلًا-، فيسجله، فإذا حال عليه الحول من تاريخ قبضه فإنه يزكي هذا الذي توفَّر، ويفعل في شهر صفر مثلما فعل في شهر محرم، ويفعل مثل ذلك في شهر ربيع وهكذا.

وأضاف “الخضير”: وإن شاء أن يجمع الرواتب في حساب واحد وينفق منها، فإذا حال الحول على أول راتب كأن يكون أول راتب في محرم، ثم جاء محرم الثاني وقد وَفَرَ له من رواتب السنة الكاملة مبلغُ كذا، فإنه يزكيه، هذا يكون أسهل له من أن يتابع كل شهر بعينه، وإلا فالأصل أن كل راتب يتوفَّر منه شيء ويحول عليه الحول فإنه يزكيه إذا بلغ النصاب.

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وواصل: وعلى هذا فلا بد أن يجعل مسيَّرًا للرواتب، وهذا فيه نوع مشقة، لكن هذا اللازم له، ولا يلزمه أن يزكي ما توفَّر خلال السنة كاملة في وقت واحد، وإنما كل شهر بشهره، لكن للمشقة في متابعتها بهذه الطريقة.

فلو وضع حسابًا –كما ذكرنا- وأنفق منه، وما بقي منه بعد حول الحول على أول راتب يزكيه إذا بلغ النصاب، هذا أيسر له وأضبط، وتكون الأشهر اللاحقة زكاةً مقدمةً عن وقتها، ولا مانع من تقديم الزكاة.