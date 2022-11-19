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لليوم الثاني.. أسعار الذهب تواصل تراجعها بأسواق المملكة
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لليوم الثاني.. أسعار الذهب تواصل تراجعها بأسواق المملكة

لليوم الثاني.. أسعار الذهب تواصل تراجعها بأسواق المملكة

لليوم الثاني.. أسعار الذهب تواصل تراجعها بأسواق المملكة
٠٢:٣٨:٠٠ م، السبت، ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

واصلت أسعار الذهب، اليوم السبت، الموافق 19 من نوفمبر 2022، تراجعها، في أسواق المملكة وسجل عيار 24 نحو 211.76 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 194.11 ريال.

عيار 21 يسجل 185.29 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 185.29 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 158.82 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 123.53 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 105.88 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6586 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1482 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 211.759 ريالاً.

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