إيقاف حفلة لمشجعي المونديال احترامًا للأذان (فيديو)

تواصل – فريق التخرير:

أوقف المنظمون، حفلاً لمشجعي بطول كأس العالم لكرة القدم في قطر، بسبب تزامنه مع وقت الصلاة.

وقت الصلاة

وأظهر مقطع فيديو أحد المنظمين بينما يتحدث إلى حشود المشاركين في احتفال للمشجعين عشية انطلاق المونديال، قائلاً: “سنعود بعد دقيقتين، في الحقيقة الآن هو وقت الصلاة، لذا سنتوقف ونعود بعد دقيقتين”.

واجتذب صوت الأذان، أسماع وقلوب الإعلاميين والمشجعين المتواجدين في قطر لحضور مونديال 2022.

ونشر الكاتب الرياضي هنري وينتر عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، مقطعًا مصورًا من تدريبات المنتخب الإنجليزي بملعب الوكرة في قطر الأربعاء، مع صوت الأذان للصلاة.

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مؤثر جدًا

وعلق الكاتب في صحيفة “تايمز” على الفيديو، قائلاً: “تدريب المنتخب الإنجليزي في الدوحة وسط صوت أذان الصلاة”.

وأثار المقطع تفاعلاً، واسعًا بين الآلاف من رواد وسائل التواصل الاجتماعي.

وتساءل أحد المتابعين عن الهدف من نشر الفيديو، وقال له: “لماذا ذكرت ذلك يا هنري؟ ما الغرض؟ أنا لست مسلمًا ولا يهمني شخصيًا، لكن تغريدتك علِقت في ذهني.. لماذا شعرت بالحاجة إلى ذكر ذلك؟”، ليرد عليه وينتر “لأن أخي إمام، والصوت مؤثر جدًا”.

وقال آخر: “أعلم أنهم ليسوا مسلمين لكن يجب أن يتوقفوا على الأقل أثناء حدوث ذلك. كن محترمًا”، ليرد عليه وينتر: “نقطة مثيرة للاهتمام، سواء سمعوا أم لم يسمعوا، لا أعرف، فهم يركزون بشكل كبير. يمكنني التحدث عن نفسي فقط وهو من أجمل الأصوات”.

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من أجمل الأشياء التي رأيتها

وفي السياق ذاته، أعرب الصحفي البرازيلي كارتر باتيستا عن تأثره بسماع أذان الصلاة، إلى حد اعتبره أنه من أجمل الأشياء التي رآها في الدولة الخليجية.

وعلق باتيستا على مقطع فيديو يستمع فيه لصوت الأذان، عبر حسابه على موقع “توتير”، قائلاً: “كنت اليوم أمام مسجد عندما سمعت الأذان، وهو الأذان، وهو تقليد قديم يدعو المسلمين لأداء صلاتهم ويتم إجراؤه عدة مرات في اليوم. لقد كانت من أجمل الأشياء التي رأيتها هنا في قطر وتأثيرها”.