فيديو لا يصدق.. طائرة تدهس سيارة إطفاء أثناء إقلاعها ومصرع جميع من فيها

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وثق مقطع فيديو لحظة دهس طائرة ركاب لسيارة إطفاء أثناء إقلاعها، ما أدى إلى اشتعال النيران بها، وسقوط ضحايا قتلى ومصابين.

وفي التفاصيل، فقد لقي شخصان مصرعهما إثر اصطدام طائرة بسيارة إطفاء خلال الإقلاع في مطار خورخي تشافيز الدولي في ليما أمس الجمعة.

وكانت الرحلة “ال ايه 2213” متجهة إلى مدينة خوالياكا في جنوب بيرو فاصطدمت بسيارة إطفاء دخلت الممر إثناء إقلاع الطائرة في مطار خورخي تشافيز الدولي، مما أدى لمقتل رجلي إطفاء كانا في سيارة الإطفاء التي اصطدمت بها الطائرة .

فيما لم يكن هناك وفيات بين ركاب الطائرة وعددهم 102 راكب وطاقم الطائرة وعددهم 6 أشخاص.

وأوضحت السلطات البيروفية أنه تم نقل جميع الركاب وأفراد الطاقم إلى مراكز صحية كإجراء احتزازي.

وعُلقت العمليات في صالة الوصول الجوية الرئيسية في البلاد حتى الساعة 13:00 (18:00 بتوقيت غرينتش)، اليوم (السبت)، حسب الشركة نفسها، وفق ما أفادت به وكالة «الصحافة الفرنسية».

من جهتها، أكدت شركة الطيران «لاتام» التي تسيّر هذه الرحلة الداخلية، أنه «لم يفقد أي من الركاب أو أفراد الطاقم حياته».

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وعبّر المدير العام لشركة «لاتام» في البيرو مانويل فان أورد، في مؤتمر صحافي بالمطار، عن استغرابه وجود رجال إطفاء على مدرج الإقلاع، موضحاً أن قائد الطائرة لم يبلغ بأي أمر غير عادي.

وقال: «لم يتم الإبلاغ عن حالة طوارئ في الرحلة التي كانت في أفضل ظروف للإقلاع، وكان لديه الإذن بالإقلاع، ووجد شاحنة على المدرج لا نعرف ماذا كانت تفعل هناك».