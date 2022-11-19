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مع بدء الاختبارات غدا.. نصائح للتغلب على القلق في موسم الامتحانات
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مع بدء الاختبارات غدا.. نصائح للتغلب على القلق في موسم الامتحانات

مع بدء الاختبارات غدا.. نصائح للتغلب على القلق في موسم الامتحانات

مع بدء الاختبارات غدا.. نصائح للتغلب على القلق في موسم الامتحانات
٠٢:٤٥:٢٨ م، السبت، ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

لفت تربويون ومتخصصون إلى ضرورة الاستعداد الجيد لاختبارات الفصل الدراسي الأول، من قبل الطلاب، وكذلك الأسر، منوهين عن أهمية دعم الآباء والأمهات للطلاب وتوفير الجو الملائم للاستعداد للإمتحانات.

دور الأسرة مكمل لدور المدرسة

قالت د نجوى المطيري، الأكاديمية بجامعة المجمعة، وعضو في مجلس شؤون الأسرة: “يعيش الطلاب هما كبيرًا مع اقتراب ساعة الاختبارات، فيأتي القلق نتيجة ما ستترتب عليه هذه الاختبارات من نتائج”.

وأضافت أن الاختبارات يكون لها دور فاعل في تحديد مستقبل الطلاب، لذلك لا يقل دور أسر الطلاب عن الدور الذي تقوم به المدرسة في هذه المرحلة”، حسب “اليوم”.

بينما حذرت ندى محمد، إخصائية العلاج النفسي المساعد، من الحالة المزاجية والانفعالية المضطربة، الناتجة عن قلق الاختبارات، مشيرة إلى أن آثارها قد تصل إلى آلام جسدية، واضطرابات النوم.

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نصائح مهمة للطلاب

ووجه خبرا، بعدة نصائح يجب على الطلاب اتباعها وهي:

  • الاسترخاء الذهني والعضلي
  • تنظيم الوقت
  • الحفاظ على التركيز بفترات من الراحة القصيرة أثناء المذاكرة
  • النوم الكافي
  • التغذية الجيدة
  • عدم الانتباه للمشاعر السلبية وتضخيمها
  • البعد عن التوتر والخوف والقلق من خلال الاستعداد المبكر
  • تقسيم المواد
  • تنظيم جدول للاستذكار تتخلله فترة راحة، حتى لا يصاب الطالب بالملل والتعب
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