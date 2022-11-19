مع بدء الاختبارات غدا.. نصائح للتغلب على القلق في موسم الامتحانات

تواصل – فريق التحرير:

لفت تربويون ومتخصصون إلى ضرورة الاستعداد الجيد لاختبارات الفصل الدراسي الأول، من قبل الطلاب، وكذلك الأسر، منوهين عن أهمية دعم الآباء والأمهات للطلاب وتوفير الجو الملائم للاستعداد للإمتحانات.

دور الأسرة مكمل لدور المدرسة

قالت د نجوى المطيري، الأكاديمية بجامعة المجمعة، وعضو في مجلس شؤون الأسرة: “يعيش الطلاب هما كبيرًا مع اقتراب ساعة الاختبارات، فيأتي القلق نتيجة ما ستترتب عليه هذه الاختبارات من نتائج”.

وأضافت أن الاختبارات يكون لها دور فاعل في تحديد مستقبل الطلاب، لذلك لا يقل دور أسر الطلاب عن الدور الذي تقوم به المدرسة في هذه المرحلة”، حسب “اليوم”.

بينما حذرت ندى محمد، إخصائية العلاج النفسي المساعد، من الحالة المزاجية والانفعالية المضطربة، الناتجة عن قلق الاختبارات، مشيرة إلى أن آثارها قد تصل إلى آلام جسدية، واضطرابات النوم.

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نصائح مهمة للطلاب

ووجه خبرا، بعدة نصائح يجب على الطلاب اتباعها وهي: