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ركلوه بأقدامهم حتى الموت.. فيديو يوثق لحظة وفاة رئيس استخبارات الحرس الثوري على يد المتظاهرين

ركلوه بأقدامهم حتى الموت.. فيديو يوثق لحظة وفاة رئيس استخبارات الحرس الثوري على يد المتظاهرين

ركلوه بأقدامهم حتى الموت.. فيديو يوثق لحظة وفاة رئيس استخبارات الحرس الثوري على يد المتظاهرين
٠١:٤٢:٠٦ م، السبت، ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني تحت أقدام المتظاهرين في مدينة صحنة في شمال غرب إيران.

ونقلت عن السلطات في إيران، أن مدير استخبارات الحرس الثوري في كرمانشاه قتل على يد من وصفتهم بـ “مثيري الشغب”.

وأظهر الفيديو لحظات ركل المتظاهرين لرئيس الاستخبارات حتى يبدو أنه قد نزف دمًا من الأسفل، وسط ركلات من الجميع حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

في الوقت نفسه، تحدثت “إيران إنترناشيونال”، عن تقارير تفيد بقطع السلطات الإيرانية خدمة الإنترنت مع إعاقة الوصول إليها في عدة مدن ومحافظات في أنحاء البلاد، وسط تشييع جنازات غاضبة لمتظاهرين قتلوا على يد الأمن الإيراني.

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وأفادت وكالة أنباء تسنيم التابعة للحرس الثوري، بمقتل عنصر من وزارة المخابرات وآخر من الحرس الثوري الإيراني خلال مواجهة المحتجين في مظاهرات مساء الخميس بمدينة بوكان غربي إيران.

 

ومع قطع النظام للإنترنت ومنع وصول خدماته لعدد كبير من المدن والمناطق، انطلقت مظاهرات في مدينة “خوي” بمحافظة أذربيجان الغربية مرددة هتافات ضد النظام الإيراني، مع مظاهرات ليلية في مدينة سقز، وأخرى في مدينة إيلام غربي البلاد.

 

الكلمات الدلالية:
الحرس الثوري ايران تظاهرات ايران مدير الاستخبارات

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