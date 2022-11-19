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«تقويم التعليم» تفتح غدا باب التسجيل في اختبار الرخصة المهنية

«تقويم التعليم» تفتح غدا باب التسجيل في اختبار الرخصة المهنية

«تقويم التعليم» تفتح غدا باب التسجيل في اختبار الرخصة المهنية
٠١:٤٧:٣٤ م، السبت، ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، موعد فتح باب التسجيل، في الاختبار التخصصي للرخصة المهنية للوظائف التعليمية.

فتح باب التسجيل للرجال

وأوضحت “تقويم التعليم”، عبر حسابها على تويتر، أن فتح باب التسجيل للرجال، سيكون في 20 من نوفمبر، لمن هم على رأس العمل في المدارس الحكومية، وللجميع في 23 من نوفمبر الجاري.

ويستمر التسجيل حتى نهايته في الخامس من يناير المقبل من عام 2023، حسبما أفادت “الإخبارية”.

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ضوابط حصول المعلمين على الرخصة المهنية

وأشارت الهيئة إلى أن التقديم لمن هم على رأس العمل في المدارس الحكومية، من النساء، يكون في 27 من نوفمبر الجاري، وللجميع يبدأ من اليوم 30 من نوفمبر الجاري.

قال المختص التربوي و التعليمي، محمد الثبيتي، إن من ضوابط حصول المعلمين على الرخصة المهنية بحسب فئاتهم تحقيق المعلم الممارس على 50 درجة في الجانبين العام أو التخصصي، والمتقدم 70 إلى 79 حتى يستطيع الرخصة، والخبير 80 فأكثر.

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