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توقعات طقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق
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توقعات طقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق

توقعات طقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق

توقعات طقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق
٠١:٠٨:٤٢ م، السبت، ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية وتكوّن الضباب على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم، حائل والحدود الشمالية تمتد إلى أجزاء من مناطق الجوف، تبوك والمدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي , وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي , وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

أمطار رعدية على المدينة المنورة

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمّن سحباً رعدية ممطرة , تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية .

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظتي الفقرة ووادي الفرع ، تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ 9 من مساء اليوم .

أمطار ورياح نشطة على عسير

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار رعدية على منطقة عسير ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة  الـ ٨ مساءً.

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الكلمات الدلالية:
الارصاد الطقس امطار رعدية رياح نشطة

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