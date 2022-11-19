السبت، ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مهرب مخدرات «سوري» بالجوف
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تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مهرب مخدرات «سوري» بالجوف

تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مهرب مخدرات «سوري» بالجوف

تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مهرب مخدرات «سوري» بالجوف
١٢:٤٩:٠٣ م، السبت، ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

أصدرت وزارة الداخلية، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب أقراص الإمفيتامين المحظورة في منطقة الجوف، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى ((إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)).
بفضل من الله تعالى تم القبض على / محمد مرعي محمود الناصر -سوري الجنسية- عند قيامه بتهريب أقراص الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بذلك والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق الجاني/ محمد مرعي محمود الناصر، يوم الخميس 23 / 4 / 1444هـ في منطقة الجوف.

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ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

الكلمات الدلالية:
الجوف تنفيذ حكم القتل تهريب مخدرات سوري

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