أثناء الامتحانات.. 5 نصائح ذهبية لتقوية ذاكرة الطلاب

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قال البروفيسور مارك ميلشتاين، الباحث في علم الأعصاب بـ”جامعة كاليفورنيا” في لوس أنجلوس والخبير في صحة الدماغ، إن هناك سبع قواعد صارمة يمكن الالتزام بها لتقوية الذاكرة.

وتلك القواعد هي:

1- مستويات الكوليسترول

يعتبر الكوليسترول أمرًا بالغ الأهمية لصحة الدماغ والجهاز العصبي وتقوية الذاكرة في حال كان في مستوى جيد.

2- مستويات السكر

إن سكر الدم هو الوقود الأساسي للدماغ، ولذا فإن نقصانه يعني انخفاض طاقة الجسم، كما أن زيادته يمكن أن تدمر الأوعية الدموية والأنسجة، مما يؤدي إلى ضعف الذاكرة.

3- النوم الجيد

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم غير المعالج تزيد مخاطر ضعف ذاكرتهم.

4 – نظام غذائي صحي

تتمثل إحدى الطرق التي تساعد على ذاكرة قوية هو الحفاظ على نظام غذائي صحي يتضمن ما يلي:

* الأسماك الدهنية مثل السلمون

* الأفوكادو

* المكسرات

* التوت

* الخضراوات والجرجير والبروكلي والكرنب

5 – البعد عن التدخين الإيجابي والسلبي

كما أن هناك دخان سلبي ثالث، وهو ليس دخانًا في الواقع، إنما هو بقايا دخان السجائر، التي تخلق الرائحة المنبهة على الملابس أو في الغرفة. إن هذه البقايا وحدها يمكن أن تنبعث منها مواد كيميائية سامة للدماغ، وفق موقع “العربية”.

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