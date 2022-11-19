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منها المدينة وحائل.. «الأرصاد» يتوقع تـساقط أمطار رعدية على 10 مناطق حتى المساء

منها المدينة وحائل.. «الأرصاد» يتوقع تـساقط أمطار رعدية على 10 مناطق حتى المساء

منها المدينة وحائل.. «الأرصاد» يتوقع تـساقط أمطار رعدية على 10 مناطق حتى المساء
٠٣:٢٣:٤١ ص، السبت، ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد والدفاع المدني، تنبيهًا متقدمًا من عن فرصة هطول أمطار رعدة من متوسطة إلى غزيرة على مناطق مختلفة من المملكة.

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن الحالة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على هذه المناطق:

1 – منطقة الحدود الشمالية، وتشمل «رفحاء».

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2 – منطقة تبوك، وتشمل «المعظم وتبوك وتيماء».

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3 – المنطقة الشرقية، وتشمل «الخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن».

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4 – منطقة جازان، وتشمل «الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب».

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5 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل «الحناكية والمهد وخيبر والعلا الرايس ووادي الفرع والفقرة».

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6 – منطقة القصيم، وتشمل «البكرية والفوارة والنبهانية ورياض الخبرا وعقلة الصقر وعيون الجوا».

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7 – منطقة الباحة، وتشمل «الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد».

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8 – منطقة حائل، وتشمل «الحائط والسليمي والشملي والغزالة والمستجدة وموقوق والشنان والكهفة وبقعاء وسميراء».

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9 – منطقة عسير، وتمشل «النماص وبلقرن وتنومة وأبها والمجاردة وبارق ورجال المع ومحايل والبرك والفحمة».

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10 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل «أضم والسيل الكبير والشفا والطائف والهدا وبني يزيد وميسان والقنفذة والمظيلف».

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وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والسيول والرياح تستمر – بمشيئة الله – حتى مساء اليوم.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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أخبار السعودية أمطار غزيرة الأرصاد المدينة حائل حالة الطقس مكة

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