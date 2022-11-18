شاهد.. إطلاق نار وحرب شوارع بين الأمن والمتظاهرين غرب إيران

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وسط تصاعد حدة الاحتجاجات وانطلاق مظاهرات ليلية واسعة في جميع أنحاء إيران، شهدت العاصمة طهران ومناطق مختلفة إطلاق نار مباشر وحرب شوارع بين القوات الأمنية والمتظاهرين الغاضبين.

وحسب «إيران إنترناشيونال»، فقد أطلق الأمن الإيراني النار ضد المحتجين في مدينة جيرفت، بمحافظة كرمان جنوبي إيران.

فيما خرج أهالي مدينة «خمين» بمحافظة مركزي، مسقط رأس الخميني للشوارع في مظاهرات مسائية ويهتفون: «الموت للديكتاتور خامنئي».

وأضرم محتجون في مدينة بندر عباس، جنوبي إيران، النار في صورة كبيرة لقائد فيلق القدس الإيراني السابق، قاسم سليماني.

بريطانيا: الأسلحة الإيرانية تهدد المنطقة بأسرها

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي: إن الأسلحة الإيرانية تهدد المنطقة بأسرها، مؤكدًا أن حكام إيران ينشرون القتل والدمار بينما شعبهم يتظاهر ضد عقود من القمع، بريطانيا عازمة على العمل جنباً إلى جنب مع أصدقائها لمواجهة التهديد الإيراني.

البرنامج النووي الإيراني أكثر تقدمًا اليوم من أي وقت مضى، نظام إيران باع لروسيا مُسيرات تقتل المدنيين في أوكرانيا.

كندا: تهديدات إيرانية تقوض أمن وسيادة البلاد

في الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم المخابرات الكندية، أنه تم الكشف عن التهديدات الإيرانية تقوض أمن وسيادة البلاد، مؤكدة أنها تحقق بوجود تهديدات لحياة كنديين وأشخاص موجودين في كندا مصدرها إيران.

وأوضحت في بيان لها، أن التهديدات الإيرانية تشمل المراقبة والترهيب وتستهدف إسكات أصوات المعارضة وتقويض أمن وسلامة البلاد.

عقوبات على عشرة آلاف مسؤول إيراني

والشهر الماضي أعلنت كندا فرض عقوبات على عشرة آلاف مسؤول إيراني بينهم أفراد في الحرس الثوري، شملت منعهم دخول أراضيها مدى الحياة.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه المبعوث الأمريكي الخاص بإيران وفاء طهران بالتزاماتها النووية أمر ضروري وعاجل.

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