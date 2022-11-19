بعد فضيحة «ميتا».. البيت الأبيض يدعو الشركات لحماية بيانات الأمريكيين على الإنترنت

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دعا البيت الأبيض، كافة الشركات إلى حماية بيانات الأمريكيين على الإنترنت، بعد أنباء ترددت عن اختراق موظفي شركة “ميتا” للعديد من حسابا ت العملاء.

وقال البيت الأبيض: «جميع الشركات مطالبة باتخاذ إجراءات لحماية بيانات الأمريكيين على الإنترنت».

والجمعة، اعترفت شركة «ميتا» العالمية، باختراق عدد من موظفيها العديد من الحسابات، مشيرة إلى أنها قامت بفصلهم بعد اكتشاف الواقعة.

اختراق الحسابات

ووفق صحيفة، «وول ستريت جورنال»، قامت شركة «ميتا بلاتفورمز» بفصل أو تأديب أكثر من عشرين موظفا ومتعاقدا خلال العام الماضي بعد أن اتهمتهم باختراق حسابات مستخدمين، وبعض هذه الحالات حصلت مقابل رِشى.

وقالت الصحيفة إن بعض الذين تم فصلهم من العمل كانوا متعاقدين عملوا كحراس أمن في مرافق “ميتا” ومُنِحوا إمكانية الوصول إلى برنامج فيسبوك الخاص بالموظفين وذلك لمساعدة المستخدمين الذين يواجهون مشاكل في حساباتهم.

اختراق حسابات في فيسبوك

وكشفت الصحيفة أن بعض العمال قبلوا آلاف الدولارات رشى من قراصنة خارجيين للوصول إلى حسابات المستخدمين، من خلال هذه الآلية الداخلية.

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