بعد منصف الليل.. شاهد جريان السيول في مشار بمنطقة حائل

تواصل – فريق التحرير:

جرت بعد منتصف الليل، السيول نتيجة الأمطار الغزيرة التي تتساقط على منطقة حائل على مدار أيام.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، كيف جرت السيول وتدفقت بشدة بعد هطول كميات كبيرة من الأمطار وسط أجواء شتوية وانخفاض درجات الحرارة.

جريان سيل الشعاب في الشقيق غرب منطقة حائل

كما أدى تساقط كميات غزيرة من الأمطار إلى جريان سيل الشعاب في الشقيق غرب منطقة حائل، وسط أجواء شتوية وانخفاض درجات الحرارة.

توقعات بأمطار غزيرة على 9 مناطق

وتوقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني حالة مطرية تبدأ ‘لى أجواء المملكة – بمشيئ الله – اليوم الجمعة وتستمر حتى غد السبت، من خلال تساقط أمطار من خفيفة لغزيرة وحبات برد.

خريطة الأمطار المتوقعة اليوم وغدًا

وأوضح أن الحالة المطرية المتوقعة تكون على منطقة حائل وأجزاء متفرقة من مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان وشمال الشرقية وأقصى شمالي الرياض والشرقية وشرق الجوف، مع انخفاض تدريجي الحرارة على الوسطى والشرقية وارتفاع نسبة الرطوبة على الوسطى بما فيها الرياض.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.