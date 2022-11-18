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«الحجرف» يؤكد أهمية مجالات التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي
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«الحجرف» يؤكد أهمية مجالات التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي

«الحجرف» يؤكد أهمية مجالات التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي

«الحجرف» يؤكد أهمية مجالات التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي
٠٢:٤٥:٣٢ ص، السبت، ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أهمية الدفع بمجالات التعاون المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الاوروبي وذلك لخدمة المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في العاصمة البحرينية المنامة، على هامش منتدى “حوار المنامة 2022” .

حوار المنامة 2022

وينعقد المنتدى بمشاركة واسعة تتجاوز 400 مشارك من دول مختلفة عبر تمثيل رفيع المستوى من وزراء ومسؤولين أمنيين وقادة عسكريين وأكاديميين، خلال المدة من 18- 20 نوفمبر.

وجرى خلال اللقاء، استعرض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض العلاقات الخليجية – الأوروبية، كما تم استعراض ملف مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين، وأهمية دعوه الفرق الفنية لاستعراض مستجداتها، وذلك لخدمة المصالح المشتركة، وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين.

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الكلمات الدلالية:
الاتحاد الأوروبي الحجرف حوار المنامة 2022 مجلس التعاون

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