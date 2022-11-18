وزير خارجية بريطانيا: الأسلحة الإيرانية تهدد المنطقة بأسرها

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قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي: إن الأسلحة الإيرانية تهدد المنطقة بأسرها.

وأكد أن حكام إيران ينشرون القتل والدمار بينما شعبهم يتظاهر ضد عقود من القمع، بريطانيا عازمة على العمل جنباً إلى جنب مع أصدقائها لمواجهة التهديد الإيراني.

البرنامج النووي الإيراني أكثر تقدمًا اليوم من أي وقت مضى، نظام إيران باع لروسيا مُسيرات تقتل المدنيين في أوكرانيا.

كندا: تهديدات إيرانية تقوض أمن وسيادة البلاد

في الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم المخابرات الكندية، أنه تم الكشف عن التهديدات الإيرانية تقوض أمن وسيادة البلاد، مؤكدة أنها تحقق بوجود تهديدات لحياة كنديين وأشخاص موجودين في كندا مصدرها إيران.

وأوضحت في بيان لها، أن التهديدات الإيرانية تشمل المراقبة والترهيب وتستهدف إسكات أصوات المعارضة وتقويض أمن وسلامة البلاد.

كندا تعلن عقوبات على إيران تضم 6 مسؤولين

وفي إطار العقوبات التي تفرضها دول غربية وأوربية على إيران، بسبب قمعها الاحتجاجات التي تعم الشوارع وممارستها على الصعيد الدولي ومنها مساعدة روسيا في حربها على أوكرانيا، أعلنت السلطات الكندية عن عقوبات جديدة على طهران طالت أفراد وكيانات.

والشهر الماضي أعلنت كندا فرض عقوبات على عشرة آلاف مسؤول إيراني بينهم أفراد في الحرس الثوري، شملت منعهم دخول أراضيها مدى الحياة.

الاتحاد الأوروبي يوسع العقوبات على إيران

وردًا عن ذلك أعلنت الخارجية الإيرانية في أوائل نوفمبر عن فرض إجراءات حظر على عدد من الأفراد والمؤسسات في كندا، وفي وقت سابق، وسع الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على إيران بزعم تزويد روسيا بطائرات بدون طيار.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه المبعوث الأمريكي الخاص بإيران وفاء طهران بالتزاماتها النووية أمر ضروري وعاجل.

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