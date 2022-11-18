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«الأرصاد» ينبه: حالة من الضباب على هذه المناطق حتى الصباح

«الأرصاد» ينبه: حالة من الضباب على هذه المناطق حتى الصباح

«الأرصاد» ينبه: حالة من الضباب على هذه المناطق حتى الصباح
٠١:٤١:٣٦ ص، السبت، ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – من تكوّن ضباب وتساقط الأمطار على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن الحالة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على هذه المناطق:

1 – منطقة الحدود الشمالية، وتشمل «طريف».

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2 – منطقة تبوك، وتشمل «المعظم وتبوك وتيماء».

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3 – منطقة الرياض، وتشمل «الدرعية والزلفي والعاصمة الرياض والغاط  والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح وشقراء وضرما ومرات».

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6 – المنطقة الشرقية، وتشمل « الأحساء والبطحاء والشيبة والعبيلة والأحساء والجبيل والخبر والخفجي والدمام والظهران والقطيف والنعيرية وشبق ورأس تنورة وسلوى».

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الحالة تستمر حتى الساعة 8 صباحًا

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الضباب والأمطار والعوالق الترابية تبدأ من الساعة الـ 2 من صباح اليوم وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا، يصحبها تدن في مدى الرؤية.

فيما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير ونجران والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

 

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أخبار السعودية أمطار غزيرة الأرصاد الرياض الضباب حالة الطقس

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