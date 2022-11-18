عاجل.. «ماسك» يتراجع عن قرار إغلاق مكاتب «تويتر» ويدعو المهندسين لاجتماع إنقاذ

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تراجع إيلون ماسك، الملك الجديد لشركة «تويتر» عن قرار إغلاق جميع مكاتبها ومنع دخول الموظفين، ودعا المهندسين المتخصصين في البرمجة للعود فورا.

وقالت وكالة أسوشيتد برس، إن ماسك أرسل مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني الموزعة على نطاق واسع والتي تم إرسالها صباح الجمعة والتي دعا خلالها أي أي شخص يعمل على البرمجة إلى إبلاغ المقر الرئيسي لموقع تويتر.

وأضافت أن ماسك طلب أيضا من الموظفين إرسال تقرير عن أفضل رمز برمجي عملوا عليه في الأشهر الستة الماضية.

وقال ماسك، وفق الوكالة، إنه يدعو المهندسين إلى الاجتماع به في المكتب من أجل إجراء “مقابلات فنية قصيرة” من شأنها مساعدته على “فهم أفضل لتقنيات تويتر”.

إغلاق مكاتب شركة تويتر

وكانت شركة «تويتر» أغلقت جميع مكاتبها ومنعت دخول الموظفين حتى يوم الاثنين المقبل إيعازا من إيلون ماسك.

وأخبر مسؤولو الشركة الموظفين أن جميع المباني مغلقة مؤقتا ويمنع دخول جميع الموظفين، ومن المتوقع إعادة فتح المكاتب يوم الاثنين.

ولفتت وسائل إعلام إلى أن سبب الإغلاق كان مخاوف المالك الجديد للشركة، من احتمال حدوث تخريب داخلي واضطرابات.

وتم إغلاق مكاتب «تويتر» فجأة يوم الخميس حيث رفض مئات الموظفين مواصلة العمل بموجب رؤية ماسك الجديدة للمنصة الاجتماعية.

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