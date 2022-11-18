«محلل»: مشاركة المملكة في منتدى «أبيك» في وجود 21 دولة مفيدة

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اعتبر الكاتب السياسي عبدالعزيز الشهري، أن مشاركة المملكة في منتدى مجموعة دول «أبيك» تعد مشاركة مشرية ومفيدة إذ يضم المنتدى نحو 21 دولة تمثل أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وأضاف في حديثه لفضائية «الإخبارية»، أن تايلاند من الاقتصادات الأكثر نموا في العالم، مشيرًا إلى أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتايلاند ستسفر عن توقيع العديد من الاتفاقيات.

وفي وقت سابق، أكد نائب المدير العام لإدارة المعلومات نائب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية في تايلند، ناتابانو نوباكون أن المملكة العربية السعودية هي دولة صديقة وشريكة مهمة لمملكة تايلند، ونأمل تسريع الخطوات التي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

المشاركة في مجموعة «أبيك»

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية “واس”؛ يشرفنا زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- إلى تايلند.

وأفاد أن مملكة تايلند قد وجهت الدعوة للمملكة العربية السعودية للمشاركة في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ “أبيك” كضيف شرف، معرباً عن سعادته لاستمرار المحادثات الثنائية حول تعزيز وتقوية العلاقات وفتح آفاق جديدة في عدد من المجالات.

وذكر أن مملكة تايلند تسعى من خلال استضافتها لمنتدى “أبيك” إلى فتح التجارة والاستثمار لتحقيق قفزة لتسريع عملية الاستثمار، والعمل على إنشاء منطقة حرة في آسيا والمحيط الهادئ بين دول أعضاء لتحقيق توازن واستدامة في عدد من المجالات التي تخدم شعوب المنطقة.

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