بيان عاجل من كندا بشأن تهديدات إيرانية تقوض أمن وسيادة البلاد

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث باسم المخابرات الكندية، أنه تم الكشف عن التهديدات الإيرانية تقوض أمن وسيادة البلاد، مؤكدة أنها تحقق بوجود تهديدات لحياة كنديين وأشخاص موجودين في كندا مصدرها إيران.

وأوضحت في بيان لها، أن التهديدات الإيرانية تشمل المراقبة والترهيب وتستهدف إسكات أصوات المعارضة وتقويض أمن وسلامة البلاد.

كندا تعلن عقوبات على إيران تضم 6 مسؤولين

وفي إطار العقوبات التي تفرضها دول غربية وأوربية على إيران، بسبب قمعها الاحتجاجات التي تعم الشوارع وممارستها على الصعيد الدولي ومنها مساعدة روسيا في حربها على أوكرانيا، أعلنت السلطات الكندية عن عقوبات جديدة على طهران طالت أفراد وكيانات.

وعبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الخارجية الكندية، فقد تم إضافة ستة أفراد وكيانين قانونيين إلى القائمة.

وكما هو مذكور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الكندية، تمت إضافة ستة أفراد وكيانين قانونيين إلى القائمة، وعلى وجه الخصوص، وقعت شركتا «مركز شاهد لأبحاث صناعة الطيران» و«قدس لصناعة الطيران» تحت العقوبات.

والشهر الماضي أعلنت كندا فرض عقوبات على عشرة آلاف مسؤول إيراني بينهم أفراد في الحرس الثوري، شملت منعهم دخول أراضيها “مدى الحياة”.

وردًا عن ذلك أعلنت الخارجية الإيرانية في أوائل نوفمبر عن فرض إجراءات حظر على عدد من الأفراد والمؤسسات في كندا.

وفي وقت سابق، وسع الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على إيران بزعم تزويد روسيا بطائرات بدون طيار.

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