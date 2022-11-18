اليمن: مدونة الحوثي للسلوك الوظيفي تستهدف تحويل الجهاز الإداري لـ ميليشياوي

تواصل – فريق التحرير:

كشف وزير الخارجية اليمنية أحمد بن مبارك، أن إصدار مليشيات الحوثي ما يسمى مدونة السلوك الوظيفي تعرقل السلام في البلاد.

عرقلة إضافية لجهود تحقيق السلام

وخلال لقاء المبعوث الأممي لليمن هانس جروندبرج على هامش مشاركته في الدورة الـ18 لمؤتمر الأمن الإقليمي، أكد أن المدونة الحوثية تستهدف تحويل الجهاز الإداري إلى جهاز مليشياوي، مما يعد عرقلة إضافية لجهود تحقيق السلام.

وأوضح بن مبارك، أن استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية قطاع النفط عمل عسكري يستهدف كل اليمنيين، وتسعى من خلاله المليشيات إلى عرقلة جهود الحكومة في تقديم الخدمات الأساسية.

وأشار إلى عدم جدية مليشيات الحوثي في التعامل مع جهود تحقيق السلام، وارتهانها للأجندة الإيرانية التوسعية في المنطقة.

فيما استعرض المبعوث الأممي الجهود التي يقوم بها في سبيل إنجاح مفاوضات تجديد الهدنة، وتعهد بمواصلة تلك الجهود والعمل على استئناف عملية السلام تحقيقا لتطلعات الشعب اليمني.

ما هي المدونة الحوثية ؟

وحسب مراقبين، فإن المدونة الحوثية هي فرمان يتألف من 36 صفحة و6 فصول وتستند إلى خطابات زعيم مليشيات الحوثي، وتستهدف تكبيل الموظفين من المطالبة برواتبهم، وإضفاء مهام عسكرية وطائفية على الوظيفة العامة، ونص الفرمان الحوثي غير المسبوق على إجبار الموظفين للانخراط بالدورات والانخراط بالقوة في التعبئة العامة على غرر قوات الباسيج الإيراني.

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