نائب وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية فنلندا ويبحثان العلاقات الثنائية

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التقى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، الجمعة، معالي وزير خارجية جمهورية فنلندا بيكا هافيستو، وذلك على هامش حوار المنامة 2022 المنعقد في مملكة البحرين.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحة الدولية.

حوار المنامة 2022

وانطلق الحوار، الجمعة، وتتواصل أعماله حتى الأحد المقبل، بمشاركة واسعة من دول مختلفة عبر تمثيل رفيع المستوى لـ400 مشارك بينهم وزراء ومسؤولون أمنيون وقادة عسكريون وأكاديميون.

وموضوع “حوار المنامة” الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية هذا العام، هو “القواعد والمنافسة في الشرق الأوسط”، وسيشكل فرصة لدراسة أثرها على المصالح والنفوذ والقيم في الشرق الأوسط وخارجه.

وبحسب الموقع الرسمي للمؤتمر، يعتبر “حوار المنامة” منتدى فريدا من نوعه للوزراء الحكوميين وصانعي السياسات، وأعضاء مجتمع الخبراء ومشكلي الآراء والأعمال.

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