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محلل اقتصادي: جولة ولي العهد الآسيوية تهدف إلى توسيع الاستثمارات والتبادل التجاري
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محلل اقتصادي: جولة ولي العهد الآسيوية تهدف إلى توسيع الاستثمارات والتبادل التجاري

محلل اقتصادي: جولة ولي العهد الآسيوية تهدف إلى توسيع الاستثمارات والتبادل التجاري

محلل اقتصادي: جولة ولي العهد الآسيوية تهدف إلى توسيع الاستثمارات والتبادل التجاري
١٢:٤٣:٢٣ ص، السبت، ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال المحلل الاقتصادي عيد العيد، إن جولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى عدة دول آسيوية، تهدف إلى توسيع الشراكات الاقتصادية وحجم التبادل التجاري

وأضاف في حديثه لفضائية “الإخبارية”: نحن شاهدنا ما حدث في كوريا الجنوبية، حيث تم توقيع استثمارات تقدر بنحو 30 مليار دولار وهو رقم كبير جدا لم يحدث من قبل.

وأكمل: كما أنه من المتوقع أن يتم توقيع العديد من الاستثمارات خلال زيارة تايلند.

كوريا وإندونيسيا وتايلاند

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة تايلند الجنرال برايوت تشان أوتشا، وذلك في مقر الحكومة التايلندية في العاصمة بانكوك.

بعد ذلك، شهد سمو ولي العهد ودولة رئيس الوزراء التايلندي، مراسم تبادل عدد من مذكرات التفاهم بين حكومتي المملكة العربية السعودية ومملكة تايلند.

وتأتي زيارة تايلند في إطار جولة أسيوية يجريها ولي العهد حاليا شملت أيضا كوريا الجنوبية وإندونيسيا.

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بالصور.. ولي العهد ورئيس وزراء تايلند يشهدان تبادل عدد من مذكرات التفاهم

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