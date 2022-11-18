من هو المرشح لخلافة «بيلوسي» في زعامة مجلس النواب الأمريكي؟

تواصل – وكالات:

يتجه الديمقراطيون لانتخاب النائب عن نيويورك، حكيم جيفريز زعيمًا لمجلس النواب الأمريكي، خلفًا لـ نانسي بيلوسي، ليصبح بذلك أول صاحب بشرة سمراء يقود الحزب داخل الكونجرس.

وأصبح جيفريز، رئيس التجمع الديمقراطي في مجلس النواب، المرشح الأوفر حظًا يوم الخميس بعد إعلان بيلوسي رسميًا أنها لن تستمر في موقععا الذي تشغله منذ 20 عامًا.

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بيان جيفريز إلى الديمقراطيين

وقال جيفريز في بيان اليوم، «أكتب لأطلب بكل تواضع دعمكم لموقف زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حيث نستعد مرة أخرى لمواجهة اللحظة. لقد كانت مسؤولية غير عادية أن أترأس الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب خلال فترة اضطراب كبير وإنجاز تشريعي».

وأضاف جيفريز، الذي وصف الشعب الأمريكي بأنه «فسيفساء رائعة» على الديموقراطيين الظهور والانخراط في “أماكن غير متوقعة” لتحقيق النجاح والتأكد من أن فريقهم بأكمله في الملعب.

وتابع: “يجب أن يتم تمكين الأعضاء واللجان المتدرجة في مجملها بشكل كامل للعمل بإرادته”. يجب توزيع فرص المشاركة العامة وصنع السياسات الهادفة بشكل قوي بغض النظر عن طول مدة الخدمة. وينبغي توزيع المهام القيادية رفيعة المستوى في جميع أنحاء التجمع”.

وشكر جيفريز بيلوسي والزعيمين الديمقراطيين المنتهية ولايتهما، ستيني هوير، النائب الديمقراطي، والنائب جيمس كليبيرن، مشرع الأقلية بمجلس النواب الذي قام أيضًا بتوجيهه عند وصوله إلى الكونجرس.

وفي حين قالت بيلوسي وهويير زعيم الأغلبية بمجلس النواب ستيني، إنهما سوف ينسحبان من دائرة الضوء في القيادة الديموقراطية، فمن المتوقع أن يتولى كلايبورن دورًا قياديًا مساعدًا ربما تحت رئاسة المجموعة الحزبية.

جنبا إلى جنب مع جيفريز، من المتوقع أن يترشح النائب كاثرين كلارك، ديمقراطي ماساتشوستس، وبيت أجيلار، من كاليفورنيا إلى مناصب قيادية ديمقراطية أيضًا.

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هوير وكليبورن يدعمان القيادة الديمقراطية الجديدة

واصطف هوير وكليبورن خلف القيادة الديمقراطية الجديدة.

وكتب هوير: «إنني أتطلع إلى العمل كداعم لـ (جيفريز)، وبقية فريق القيادة الديمقراطية لدينا، وللتجمع الحزبي بأكمله بأي صفة يمكنني أن أساعدها على أفضل وجه بينما نمضي قدمًا معًا لمواجهة تحديات الأمة».

وقال كلايبورن: «تركت رئيسة مجلس النواب بيلوسي بصمة لا تمحى على الكونجرس والبلد، وأنا أتطلع إلى استمرار خدمتها وبذل كل ما في وسعي لمساعدة جيلنا الجديد من القادة الديمقراطيين الذين أتمنى أن يكونوا حكيم جيفريز وكاثرين كلارك وبيت أجيلار».