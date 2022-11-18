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متظاهرون يشعلون النار في مجسم للحرس الثوري الإيراني

متظاهرون يشعلون النار في مجسم للحرس الثوري الإيراني

متظاهرون يشعلون النار في مجسم للحرس الثوري الإيراني
١١:٥٦:٢٢ م، الجمعة، ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قام متظاهرون غاضبون بإشعال النار في مجسم للحرس الثوري الإيراني، في مدينة إيذه التي شهدت مجزرة دموية ارتكبتها القوات الأمنية منذ يومين.

وحسب«إيران إنترناشيونال»، فقد أضرم محتجون في مدينة بندر عباس، جنوبي إيران، النار في صورة كبيرة لقائد فيلق القدس الإيراني السابق، قاسم سليماني.

 

مكبرات الصوت: «الثورة قد حانت»

وأظهر مقطع فيديو من مدينة فولاد شهر في أصفهان، وسط إيران، شخصا وهو يعلن عبر مكبرات الصوت أن «الثورة قد حانت»، معلنا حالة الطوارئ شديدة الخطورة في البلاد.

مظاهرات ليلية واسعة في العاصمة طهران

وخلال خروج مظاهرات ليلية واسعة في العاصمة طهران، هتف فيه المحتجون ضد النظام و «الموت لخامنئي»، قطعن السلطات الإنترنت عن العديد من المدن والمناطق الثائرة ضد النظام.

فيما شيّع أهالي مدينة بوكان، شمال غربي إيران، ليلا جثمان ميلاد معروفي، أحد ضحايا الاحتجاجات في هذه المدينة، وسط شعارات منددة بالنظام الإيراني.

مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري في إيران

وكشفت وسائل إعلام إيرانية اليوم ، أن رئيس استخبارات الحرس الثوري لقي مصرعه، ونقلت عن السلطات في إيران، أن مدير استخبارات الحرس الثوري في كرمانشاه قتل على يد من وصفتهم بـ«مثيري الشغب».

كما انطلقت مظاهرات في مدينة «خوي» بمحافظة أذربيجان الغربية مرددة هتافات ضد النظام الإيراني، مع مظاهرات ليلية في مدينة سقز، وأخرى في مدينة إيلام غربي البلاد.

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الكلمات الدلالية:
أصفهان احتجاجات إيران الحرس الثوري طهران مظاهرات ليلية

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