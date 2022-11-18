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أزمة جديدة لـ«بوتين».. مجموعة السبع تضع سقفًا لسعر النفط الروسي قريبًا

أزمة جديدة لـ«بوتين».. مجموعة السبع تضع سقفًا لسعر النفط الروسي قريبًا

أزمة جديدة لـ«بوتين».. مجموعة السبع تضع سقفًا لسعر النفط الروسي قريبًا
١٢:٤١:١١ ص، السبت، ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قالت وكالة “بلومبرج”، إن مجموعة الدول السبع الكبرى تستعد لإعلان المستوى السعري لسقف النفط الروسي الأربعاء المقبل.

ونقلت أن إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” من المتوقع أن تشارك بشكل خاص السعر المقترح قبل اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في 23 نوفمبر الجاري، وفق موقع “أرقام”.

الحد الأقصى لسعر النفط الروسي

ولفتت إلى أنه في حال تأكيد سفراء الاتحاد الأوروبي للاقتراح الأمريكي، فإن الخطة تتمثل في إعلان سقف أسعار النفط الروسي في مساء نفس اليوم.

يشار إلى أن وضع حد لسعر النفط الروسي يعني منع الشركات من تقديم خدمات الشحن والتأمين والتمويل اللازمة لنقل الخام الروسي في أي مكان في العالم، ما لم يتم بيع الخام بأقل من السعر المحدد.

والحد الأقصى لسعر النفط الروسي قد يكون أعلى المستوى الذي تم مناقشته سابقًا بين الدول الغربية والذي كان يتراوح بين 40 إلى 60 دولارًا للبرميل.

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