الجمعة، ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
فيديو.. كتاب عملاق يدخل موسوعة جينيس
راجع بياناتك وأموالك جيدًا.. «ميتا» تعترف باختراق موظفيها العديد من الحسابات
مشهد طريف.. ماذا فعلت طفلة حديثة الولادة عندما اقتربت منها قطة (فيديو)
العلماء يبتكرون «عيونًا صغيرة» تمنح الأمل للمهددين بفقدان البصر
بالصور.. ولي العهد ورئيس وزراء تايلند يشهدان تبادل عدد من مذكرات التفاهم
ولي العهد يلتقي رئيس وزراء تايلند ويعقدان جلسة مباحثات رسمية (فيديو وصور)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

فيديو.. كتاب عملاق يدخل موسوعة جينيس

فيديو.. كتاب عملاق يدخل موسوعة جينيس

فيديو.. كتاب عملاق يدخل موسوعة جينيس
١١:٥١:٣٤ م، الجمعة، ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – وكالات:

سجلت أكبر نسخة من كتاب منشور في العالم في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، والذي يبلغ ارتفاعه 2.1 متر، وعرضه 3.4 متر، وهو ثمرة تعاون بين منظمة غير ربحية ومتحف بولاية تكساس الأمريكية.

اقرأ أيضًا: 

رقمان قياسيان لـ«معرض الرياض الدولي» للكتاب في جينيس

وتعاونت منظمة (آي رايت) غير الربحية لمحو الأمية ومتحف (بريان) في جالفستون لإنشاء نسخة ضخمة من كتاب (آي آم تكساس)، الذي يحتوي على أعمال كتابة وأعمال فنية من 1،000 طالب من طلاب تكساس من الصف الثالث إلى الصف الثاني عشر.

اقرأ أيضًأ:

أكبر كتاب في العالم يدخل «جينيس».. يحتاج 6 أشخاص لقلب صفحاته (فيديو)

الكتاب، الذي يحتوي على نسخ أصغر متاحة للشراء، يبلغ وزنه 496 رطلاً.

الكتاب العملاق، الذي تم اعتماده كأكبر كتاب في العالم من قبل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، يشرع الآن في جولة في تكساس، وسيتم عرضه في 24 نوفمبر يوم عيد الشكر في هيوستن.

الكلمات الدلالية:
أكبر كتاب في العالم موسوعة جينيس ولاية تكساس

مواد ذات صلة

المزيد
إصابة ضابط صهيوني بجروح خطيرة طعناً بالخليل.. واستشهاد المنفذ (صور)

إصابة ضابط صهيوني بجروح خطيرة طعناً بالخليل.. واستشهاد المنفذ (صور)

٠٦:٣٧ م، الأثنين، ٠٧ ديسمبر ٢٠١٥
محاكمة مواطنيْن بسبب سقوط أطفال في خزانات عمائرهما

محاكمة مواطنيْن بسبب سقوط أطفال في خزانات عمائرهما

١٢:٤٥ م، الأربعاء، ٠٣ مايو ٢٠١٧
الطقس: أتربة مثارة على شرق ووسط المملكة تحد من مدى الرؤية

الطقس: أتربة مثارة على شرق ووسط المملكة تحد من مدى الرؤية

٠٧:٢٢ ص، الأحد، ٢٤ أغسطس ٢٠١٤
الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى

الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى

٠١:٣٨ م، الأثنين، ٢٨ نوفمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *