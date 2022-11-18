فيديو.. كتاب عملاق يدخل موسوعة جينيس

تواصل – وكالات:

سجلت أكبر نسخة من كتاب منشور في العالم في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، والذي يبلغ ارتفاعه 2.1 متر، وعرضه 3.4 متر، وهو ثمرة تعاون بين منظمة غير ربحية ومتحف بولاية تكساس الأمريكية.

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وتعاونت منظمة (آي رايت) غير الربحية لمحو الأمية ومتحف (بريان) في جالفستون لإنشاء نسخة ضخمة من كتاب (آي آم تكساس)، الذي يحتوي على أعمال كتابة وأعمال فنية من 1،000 طالب من طلاب تكساس من الصف الثالث إلى الصف الثاني عشر.

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الكتاب، الذي يحتوي على نسخ أصغر متاحة للشراء، يبلغ وزنه 496 رطلاً.

الكتاب العملاق، الذي تم اعتماده كأكبر كتاب في العالم من قبل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، يشرع الآن في جولة في تكساس، وسيتم عرضه في 24 نوفمبر يوم عيد الشكر في هيوستن.