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راجع بياناتك وأموالك جيدًا.. «ميتا» تعترف باختراق موظفيها العديد من الحسابات
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راجع بياناتك وأموالك جيدًا.. «ميتا» تعترف باختراق موظفيها العديد من الحسابات

راجع بياناتك وأموالك جيدًا.. «ميتا» تعترف باختراق موظفيها العديد من الحسابات

راجع بياناتك وأموالك جيدًا.. «ميتا» تعترف باختراق موظفيها العديد من الحسابات
١١:٣٦:٢٨ م، الجمعة، ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

اعترفت شركة «ميتا» العالمية، باختراق عدد من موظفيها العديد من الحسابات، مشيرة إلى أنها قامت بفصلهم بعد اكتشاف الواقعة.

ووفق صحيفة، «وول ستريت جورنال»، قامت شركة «ميتا بلاتفورمز» بفصل أو تأديب أكثر من عشرين موظفا ومتعاقدا خلال العام الماضي بعد أن اتهمتهم باختراق حسابات مستخدمين، وبعض هذه الحالات حصلت مقابل رِشى.

وقالت الصحيفة إن بعض الذين تم فصلهم من العمل كانوا متعاقدين عملوا كحراس أمن في مرافق “ميتا” ومُنِحوا إمكانية الوصول إلى برنامج فيسبوك الخاص بالموظفين وذلك لمساعدة المستخدمين الذين يواجهون مشاكل في حساباتهم.

اختراق حسابات في فيسبوك

وكشفت الصحيفة أن بعض العمال قبلوا آلاف الدولارات رشى من قراصنة خارجيين للوصول إلى حسابات المستخدمين، من خلال هذه الآلية الداخلية.

وبحسب الصحيفة، جاءت الإجراءات التأديبية بحق هؤلاء الموظفين كجزء من تحقيق داخلي مطول بقيادة المديرين التنفيذيين في ميتا، وفق موقع “الحرة”.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أعلنت «ميتا» تسريح أكثر من 11 ألف من الموظفين لديها في ما اعتبرته “أصعب التغييرات في تاريخها”.

وهذا التسريح يمثل نحو 13 في المئة من القوى العاملة في الشركة، التي ستمدد قرار تجميد التوظيف خلال الربع الأول.

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الكلمات الدلالية:
اختراق حسابات حسابات شركة ميتا فيس بوك ميتا

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