الجمعة، ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
ولي العهد يلتقي رئيس وزراء تايلند ويعقدان جلسة مباحثات رسمية (فيديو وصور)
أهم الأخطاء أثناء مقابلات العمل الافتراضية.. كيف تتجنبها؟
5 عادات بسيطة تجنبك الإصابة بالإنفلونزا في الشتاء
ولي العهد يشارك في الحوار غير الرسمي لقادة الدول الأعضاء في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC)
إيلون ماسك: إعادة بعض الحسابات الموقوفة على تويتر.. وماذا بخصوص حساب ترمب؟
نائب أمير المدينة يلتقي الوفد المشارك في أعمال المؤتمر العالمي للمدن الذكية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

ولي العهد يلتقي رئيس وزراء تايلند ويعقدان جلسة مباحثات رسمية (فيديو وصور)

ولي العهد يلتقي رئيس وزراء تايلند ويعقدان جلسة مباحثات رسمية (فيديو وصور)

ولي العهد يلتقي رئيس وزراء تايلند ويعقدان جلسة مباحثات رسمية (فيديو وصور)
١١:٠٨:٢٢ م، الجمعة، ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة التايلندية بانكوك، اليوم، رئيس وزراء تايلند ويعقدان جلسة مباحثات رسمية.

الصورة

ولي العهد يلتقي ملك مملكة تايلند

كما التقى سمو ولي العهد، جلالة الملك مها فجيرالونجكورن برا كلاوتشاويو هوا ملك مملكة تايلند، وذلك في قاعة العرش شاكري مها برسات.

الصورة

تبادل الأحاديث الودية حول علاقات الصداقة

ونقل سمو ولي العهد لجلالته خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فيما أبدى ملك مملكة تايلند تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، حيث جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول علاقات الصداقة بين المملكة وتايلند.

الصورة

وحضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

الصورة

منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.

كما شارك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في العاصمة التايلندية بانكوك، في الحوار غير الرسمي لقادة الدول الأعضاء في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.

الصورة

وكان في استقبال سمو ولي العهد، لدى وصوله مركز الملكة سريكيت الوطني للمؤتمرات، دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع التايلندي الجنرال برايوت تشان اوشا.

الصورة

وهذا أول اجتماع حضوري منذ عام 2018 لقادة الدول الأعضاء الـ21 الذين يفترض أن تستمر محادثاتهم حتى السبت، وتهيمن على برنامجهم العواقب الاقتصادية للنزاع في أوكرانيا الذي تستنكره دول الجنوب من دون أن تذهب إلى حد إدانة الهجوم الروسي، ومسائل الاستقرار الإقليمي في ظل عمليات الإطلاق الصاروخية من جانب كوريا الشمالية فضلاً عن النزاعات المتكررة في بحر الصين الجنوبي والشرقي.

اقرأ أيضًا:

ولي العهد يشارك في الحوار غير الرسمي لقادة الدول الأعضاء في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC)

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية المحيط الهادئ تايلاند منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا ولي العهد

مواد ذات صلة

المزيد
“كاسبرسكي”: مسؤولون سعوديون يسقطون في فخ القرصنة

“كاسبرسكي”: مسؤولون سعوديون يسقطون في فخ القرصنة

٠٢:٢١ ص، الجمعة، ٢٠ فبراير ٢٠١٥
خادم الحرمين يُغرِّد: لن نتوانى عن محاسبة أي مقصر

خادم الحرمين يُغرِّد: لن نتوانى عن محاسبة أي مقصر

٠٢:٠٢ ص، الأحد، ١٣ سبتمبر ٢٠١٥
فقط في سوريا.. الأطفال يأكلون فُتَات الخبز من بين كسر الحجارة (فيديو)

فقط في سوريا.. الأطفال يأكلون فُتَات الخبز من بين كسر الحجارة (فيديو)

٠٣:٢٤ م، الأثنين، ٢٤ مارس ٢٠١٤
«الربيعة» يدعو المواطنين للمشاركة في استبيان تطوير «الخدمات الصحية»

«الربيعة» يدعو المواطنين للمشاركة في استبيان تطوير «الخدمات الصحية»

١٢:١٩ ص، الأحد، ١٢ فبراير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *