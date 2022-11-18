ولي العهد يلتقي رئيس وزراء تايلند ويعقدان جلسة مباحثات رسمية (فيديو وصور)

تواصل – واس:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة التايلندية بانكوك، اليوم، رئيس وزراء تايلند ويعقدان جلسة مباحثات رسمية.

ولي العهد يلتقي ملك مملكة تايلند

كما التقى سمو ولي العهد، جلالة الملك مها فجيرالونجكورن برا كلاوتشاويو هوا ملك مملكة تايلند، وذلك في قاعة العرش شاكري مها برسات.

تبادل الأحاديث الودية حول علاقات الصداقة

ونقل سمو ولي العهد لجلالته خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فيما أبدى ملك مملكة تايلند تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، حيث جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول علاقات الصداقة بين المملكة وتايلند.

وحضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.

كما شارك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في العاصمة التايلندية بانكوك، في الحوار غير الرسمي لقادة الدول الأعضاء في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.

وكان في استقبال سمو ولي العهد، لدى وصوله مركز الملكة سريكيت الوطني للمؤتمرات، دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع التايلندي الجنرال برايوت تشان اوشا.

وهذا أول اجتماع حضوري منذ عام 2018 لقادة الدول الأعضاء الـ21 الذين يفترض أن تستمر محادثاتهم حتى السبت، وتهيمن على برنامجهم العواقب الاقتصادية للنزاع في أوكرانيا الذي تستنكره دول الجنوب من دون أن تذهب إلى حد إدانة الهجوم الروسي، ومسائل الاستقرار الإقليمي في ظل عمليات الإطلاق الصاروخية من جانب كوريا الشمالية فضلاً عن النزاعات المتكررة في بحر الصين الجنوبي والشرقي.

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