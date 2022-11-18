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مشهد طريف.. ماذا فعلت طفلة حديثة الولادة عندما اقتربت منها قطة (فيديو)
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مشهد طريف.. ماذا فعلت طفلة حديثة الولادة عندما اقتربت منها قطة (فيديو)

مشهد طريف.. ماذا فعلت طفلة حديثة الولادة عندما اقتربت منها قطة (فيديو)

مشهد طريف.. ماذا فعلت طفلة حديثة الولادة عندما اقتربت منها قطة (فيديو)
١١:٣٢:٢٢ م، الجمعة، ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

في مشهد طريف وغريب، رصد زوجان ما فعلته قطتهما عندما قدماها لطفلتهما حديثة الولادة.

ووفق مقطع فيديو، بثته شبكة “سي إن إن”، بدت القطة التي تدعى “فيفي” وكأنها تشعر بالغيرة من الصغيرة التي لم تتجاوز الثلاثة أيام من عمرها فقط.

قطة تقترب من طفلة حديثة الولادة

وظهر في مقطع الفيديو أنه في بداية الأمر قامت فيفي بشم الطفلة بعناية قبل أن تتراجع وتبدأ في التقيؤ.

ونشر الزوجان مقطع الفيديو على موقع “تيك توك”، ولاقى تفاعلا كبيرا من الجماهير.

وبعد نشؤ مقطع الفيديو قامت قنوات فضائية بالتواصل مع الزوجان لمعرفة رد فعلهما على ما حدث.

وبدا الزوجان قلقان على ابنتهما الرضيعة من القطة التي باتت تغار منها، وعبرا عن ذلك خلال حديثهما لقناة “سي إن إن”.

وقال الزوجان إنهما حاولا تطبيع العلاقات بين القطة والطفلة الرضيعة بتواجدهما بجوار بعضهما البعض حتى تعتاد القطة على الطفلة الرضيعة.

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