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5 عادات بسيطة تجنبك الإصابة بالإنفلونزا في الشتاء

5 عادات بسيطة تجنبك الإصابة بالإنفلونزا في الشتاء

5 عادات بسيطة تجنبك الإصابة بالإنفلونزا في الشتاء
١٠:٤١:٣٨ م، الجمعة، ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا، أن أفضل طريقة لتقليل خطر الإصابة بالإنفلونزا الموسمية ومضاعفاتها الخطيرة المحتملة هي تلقي التطعيم كل عام، لكن هناك 5 عادات صحية تقي منها.

عادات بسيطة تجنبك الإصابة بالإنفلونزا

والعادات الصحية الخمس هي:

1- تجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين.

2- تغطية فمك وأنفك عند العطس.

3- تنظيف يديك جيدًا باستمرار.

4- تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك وأنت مريض.

5- التمسك بالعادات الصحية الجيدة الأخرى.

وأشارت المراكز إلى أنه يجب تنظيف وتعقيم الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر في المنزل أو العمل أو المدرسة، خاصة عندما يكون شخص ما مريضًا.

وأوصت بالحصول على قسط كاف من النوم، “وكن نشيطا بدنيا، وتحكم في إجهادك، واشرب الكثير من السوائل، وتناول طعامًا مغذيًا”.

ونصحت الهيئة الصحية أيضًا بالبقاء في المنزل عندما تكون مريضًا لمنع انتشار الإنفلونزا إلى الآخرين.

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