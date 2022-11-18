أهم الأخطاء أثناء مقابلات العمل الافتراضية.. كيف تتجنبها؟

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خلال السنوات الأخيرة، فرضت جائحة كوفيد – 19 على كثير من الناس العمل من المنزل، وأدت إلى نمط مغاير من المقابلات، إذ أنه وبدلاً من المقابلات المباشرة أصبحت هناك المقابلات الافتراضية التي تتم عن بعد، لكن الكثيرين قد يرتكبون أخطاء عند إجرائها لعدم امتلاكهم الخبرة اللازمة في هذا النوع من المقابلات.

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أهم النصائح عند إجراء المقابلات الافتراضية

وكشفت المدربة المهنية سونيا بارلو عن أهم نصائحها حول المقابلات الشخصية والمقابلات الافتراضية.

أوضحت بارلو: “في الماضي، بدت المقابلات وكأنها تدخل في علاقة أحادية الاتجاه. لكن اليوم، أعتقد أنه يدخل هذا الاجتماع بفضول وثقة وتفكير لفهم ما إذا كانت هذه هي العلاقة طويلة الأمد التي تسعى إليها أيضًا”.

وأضافت: “يمكن أن تكون المقابلات أصعب جزء من عملية العمل والمقابلات الافتراضية لها عناصر إضافية يجب مراعاتها”.

لذا شاركت أهم النصائح لإجرائها على النحو التالي، وفق ما أوردت صحيفة “نيويورك بوست”:

“فكر في التأكد من أن الكاميرا في وضع مستقيم، ومحاولة عدم النظر إلى ملاحظاتك (التي يعتقد خطأ أنها أعصاب)، وتذكر إلغاء كتم صوت زر الصوت”.

يجيب التحضير للاجتماع، من خلال النظر في متطلبات نشر الوظيفة، وتدوين مثال على كيفية تقديم الأشخاص الذين تمت مقابلتهم لأنفسهم في وقت مبكر.

يجب على الطامحين للوظيفة أيضًا أن يلعبوا الأدوار، وأن يسألوا أنفسهم أسئلة المقابلة ثم يتدربون على الإجابة عليها.

طرح أسئلة جيدة لا يقل أهمية عن الحديث عن نفسك. إذ يجب أن يكون لدى المرء أسئلة لأصحاب العمل في متناول يديه، وإبقائها على الشاشة أثناء المقابلة الافتراضية.

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فحص معدات الكاميرا

قبل المقابلة، يجب فحص معدات الكاميرا قبل 10 دقائق على الأقل من الاستخدام وتخصيص وقت للاسترخاء قبل المكالمة. وأثناء المقابلة، عليك أن تقدم نفسك بثقة وحماس قبل أن تشرح كيف تلبي خبرتك ومهاراتك متطلبات الوظيفة.

عند الإجابة على الأسئلة، يجب أن يأخذ الشخص وقته ويستخدم طريقة (STAR)، وهي اختصار للمساعدة على هيكلة الإجابة على الأسئلة. وتعني: الموقف والوقت والإجراء الذي اتخذته والنتيجة التي قدمتها. إذا احتجت إلى التوقف قبل الإجابة، فيمكنك القول: “سؤال رائع، دعني أفكر في هذا”.

بعد انتهاء المقابلة، يجب عليك الاسترخاء مرة أخر، وشاهد برنامجًا تلفزيونيًا أو فيلمًا مفضلًا، ثم بعد أن تهدأ، فكر في الأمور التي سارت بشكل جيد في المقابلة وما يمكنك تحسينه حتى تكون مستعدًا للمقابلة التالية.

يجب عليك إرسال رسالة عبر البريد إلكتروني للمتابعة لصاحب العمل المحتمل تشكره على وقته، ويجب أن تصف فيه مدى استمتاعك بالدردشة معه، أو شيء برز خلال المقابلة، ورابط ملف تعريف (لينكيدين).

أخيرًا وليس آخرًا، لا تستسلم أبدًا. المقابلات السيئة هي مجرد عقبة مؤقتة في طريق النجاح.