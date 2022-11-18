إيلون ماسك: إعادة بعض الحسابات الموقوفة على تويتر.. وماذا بخصوص حساب ترمب؟

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، عن إعادة بعض الحسابات الموقوفة على ‎تويتر، مؤكدًا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن حساب ‎ترمب.

وفي تصريح سابق، أكد “ماسك” أن الحسابات الموقوفة وعلى رأسها حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب؛ لن تعود للعمل، حتى انتهاء انتخابات التجديد النصفي.

رسوم شهرية بقيمة 8 دولارات

وقال إنه سيفرض رسومًا شهرية بقيمة 8 دولارات على الحسابات المُوثقة بـ تويتر، وذلك بعد استحواذه على الشركة الخميس الماضي بصفقة بلغت 44 مليار دولار.

ومؤخرًا، ألمح إيلون ماسك إلى رغبته في فرض رسوم على الحسابات التي تحمل العلامة الزرقاء بتويتر، قائلًا: يا إلهي يجب أن يدفعوا لي، وذلك خلال حوراه مع مؤلف روايات وأفلام الرعب ستيفن كينج.

وسيطر “ماسك” بشكل كامل على شركة تويتر بعد إنهاء صفقة شراءه للمنصة بقيمة 44 مليار دولار، ولم تمض ساعات على استحواذ ماسك على تويتر، حتى أقال كلاً من الرئيس التنفيذي باراج أجراوال، المدير المالي نيد سيجال، فيجايا جادي رئيس السياسة القانونية والثقة والسلامة، والمستشار العام شون إدجيت.

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