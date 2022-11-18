نائب أمير المدينة يلتقي الوفد المشارك في أعمال المؤتمر العالمي للمدن الذكية

تواصل – واس:

نوَّه صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، نائب رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، بنتائج مشاركة الهيئة في فعاليات إكسبو والمؤتمر العالمي للمدن الذكية 2022 الذي استضافته برشلونة في مملكة إسبانيا.

جاء ذلك خلال لقاء سموِّه وفدَ المدينة المنورة المُشارك في أعمال المؤتمر – عبر تقنية الاتصال المرئي -، بحضور معالي الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فهد بن محمد البليهشي.

مناقشة أداء المدينة المنورة في المؤشر العالمي للمدن

واطَّلع سموُّه على برنامج جناح الهيئة الذي شهد عقد سلسلة من المحاضرات واللقاءات المتخصصة بحضور الخبراء في مفاهيم المدن الذكية لاستعراض ومناقشة أداء المدينة المنورة في المؤشر العالمي للمدن الذكية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، ودور ذلك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما ينسجم مع توجهات الهيئة لتعزيز جودة الحياة للسكان والزوار، وتحقيق رؤية المملكة.

أول مشاركة وطنية متخصصة في هذا المحفل العالمي

وعبَّرَ سموه عن تطلعاته لترجمة مخرجات هذه المشاركة التي تُمثل أول مشاركة وطنية متخصصة في هذا المحفل العالمي، ليكون أثرها ملموساً بصورة مباشرة على أرض الواقع، وبما يتواكب مع حجم الرعاية والعناية التي توليها القيادة الرشيدة – أيدها الله – للمدينة المنورة وسكانها ومسجد رسول الله – صلى الله عليه وسلم- وقاصديه، في ظل متابعة ودعم سموِّ أمير منطقة المدينة المنورة لبرامج التنمية الشاملة على مستوى المنطقة.

توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون

يذكر أن هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة أبرمت على مؤتمر المدن الذكية، عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التعاون مع المنظمات الدولية غير الحكومية والقطاع الخاص؛ شملت:

1 – شركتي تكامل وثقة لخدمات الأعمال.

2 – شركة أمازون لخدمات الحوسبة السحابية.

3 – برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.