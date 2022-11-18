الجمعة، ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
نائب أمير المدينة يلتقي الوفد المشارك في أعمال المؤتمر العالمي للمدن الذكية
على متن 16 مركبة.. الأمن يضبط 18 مخالفًا لنظام البيئة في 6 مناطق
تطور مذهل.. أول دواء في العالم يؤخر مرض السكري لمدة 3 سنوات
5 أهداف للمحافظ الاستثمارية الوقفية بعد اعتمادها رسميًا من هيئة الأوقاف
عاجل.. ولي العهد يلتقي ملك مملكة تايلند
إعلان الفائزين بـ “الفرص الخضراء” لمؤسسة الملك خالد.. الخميس المقبل

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

على متن 16 مركبة.. الأمن يضبط 18 مخالفًا لنظام البيئة في 6 مناطق

على متن 16 مركبة.. الأمن يضبط 18 مخالفًا لنظام البيئة في 6 مناطق

على متن 16 مركبة.. الأمن يضبط 18 مخالفًا لنظام البيئة في 6 مناطق
١٠:١٩:٢٦ م، الجمعة، ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

في إطار حملة وزارة الداخلية أعلنت دوريات الأمن أنها ضبطت 18 مخالفًا لنظام البيئة في 6 مناطق.

ضبطت 18 مخالفًا على متن 16 مركبة

وأوضحت أنها ضبطت 18 مخالفًا لنظام البيئة في مناطق الرياض ومكة المكرمة والقصيم وتبوك وجازان ونجران، وهم، 16 مواطنًا ومقيمان من الجنسيتين البنجلاديشية والمصرية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 16 مركبة.

وأكدت انه تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

 

الحملة كانت بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة

يأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الأمن العام يطالب بالإبلاغ عن أية مخالفات

وطالب الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام «911» في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و«996» و«999» في بقية مناطق المملكة.

في إطار حملة وزارة الداخلية أعلنت دوريات الأمن أنها ضبطت 18 مخالفًا لنظام البيئة في 6 مناطق.

الصورة

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الرياض القصيم جازان دوريات الأمن مكة المكرمة وزارة الداخلية

مواد ذات صلة

المزيد
«الجزيرة» عن قيادة التحالف: الحكومة اليمنية الشرعية لم تطلب هدنة

«الجزيرة» عن قيادة التحالف: الحكومة اليمنية الشرعية لم تطلب هدنة

٠١:٥٤ م، السبت، ١١ يوليو ٢٠١٥
وزير الحرس الوطني يبدأ زيارة رسمية إلى أمريكا

وزير الحرس الوطني يبدأ زيارة رسمية إلى أمريكا

٠٣:٠٨ م، الثلاثاء، ١٨ نوفمبر ٢٠١٤
المدينة.. ضبط عصابة نصب أفريقية تستدرج ضحاياها عبر «سحر وكنز»

المدينة.. ضبط عصابة نصب أفريقية تستدرج ضحاياها عبر «سحر وكنز»

٠٧:٥٥ م، الثلاثاء، ٠٨ ديسمبر ٢٠١٥
القنفذة.. سلسلة حرائق غامضة تطارد عائلة من منزل إلى آخر

القنفذة.. سلسلة حرائق غامضة تطارد عائلة من منزل إلى آخر

١٠:٠٨ م، السبت، ٠٨ أكتوبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *