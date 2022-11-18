على متن 16 مركبة.. الأمن يضبط 18 مخالفًا لنظام البيئة في 6 مناطق

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في إطار حملة وزارة الداخلية أعلنت دوريات الأمن أنها ضبطت 18 مخالفًا لنظام البيئة في 6 مناطق.

ضبطت 18 مخالفًا على متن 16 مركبة

وأوضحت أنها ضبطت 18 مخالفًا لنظام البيئة في مناطق الرياض ومكة المكرمة والقصيم وتبوك وجازان ونجران، وهم، 16 مواطنًا ومقيمان من الجنسيتين البنجلاديشية والمصرية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 16 مركبة.

وأكدت انه تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

الحملة كانت بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة

يأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الأمن العام يطالب بالإبلاغ عن أية مخالفات

وطالب الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام «911» في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و«996» و«999» في بقية مناطق المملكة.

في إطار حملة وزارة الداخلية أعلنت دوريات الأمن أنها ضبطت 18 مخالفًا لنظام البيئة في 6 مناطق.