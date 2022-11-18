5 أهداف للمحافظ الاستثمارية الوقفية بعد اعتمادها رسميًا من هيئة الأوقاف

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نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” مواد لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف رقم (44/7/ر) وتاريخ 7 /3/ 1444هـ

تسهم المحافظ الاستثمارية الوقفية في تمكين الواقفين من إنشاء أوقاف تتكون من أوراق مالية بما يسهم في تنمية واستثمار ربع أوقاف إدارتها.

ويتم ذلك عبر الخطوات التالية:

1- جذب واقفين جدد.

2- تنمية القطاع الوقفي.

3- ضمان الاستدامة المالية.

4- تحقيق الشفافية والحوكمة.

5- تعزيز الاستثمار في الأوقاف.

أقرّت الهيئة العامة للأوقاف لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية، بهدف تنظيم إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية وإدارتها وما يتصل بها من تصرفات، حيث تشرف الهيئة بموجب اللائحة على كافة الإجراءات المتعلقة بها، بما في ذلك الحسابات التي يكون لمؤسسة السوق المالية سلطة تقديرية في إدارتها.

وتضم اللائحة 13 مادة تتضمن، آلية إنشاء المحفظة وتحديد صلاحيات الواقف، واتفاقية الإدارة المنظمة لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة، إضافة إلى عمليات الإفصاح والتغييرات الجوهرية التي قد تطرأ عليها وضوابط إنهائها، والإجراءات المتبعة في حالات التعدي عليها أو الإضرار بها.

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