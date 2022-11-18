تطور مذهل.. أول دواء في العالم يؤخر مرض السكري لمدة 3 سنوات

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فيما وصف بأنه “تحول زلزالي” في سباق التغلب على المرض، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اليوم على أول عقار من نوعه في العالم يمكنه تأخير المراحل المتأخرة من مرض السكري من النوع الأول لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وعقار “تيبليزوماب”، الذي سيمنح للمرضى الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية أعوام وما فوق، هو جسم مضاد أحادي النسيلة، وعبارة عن نسخة اصطناعية من الخلايا التي ينتجها جهاز المناعة البشري.

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لحظة فاصلة في علاج مرض السكري

ووصف الأطباء في الولايات المتحدة، العقار بأنه “لحظة فاصلة” في علاج مرض السكري والوقاية منه. إذ يعمل العقار الذي يُباع باسم “تزيلد” وهو نوع من العلاج المناعي من خلال معالجة السبب الجذري لمرض السكري من النوع الأول بدلاً من أعراضه فقط.

ويخبر الدواء الجسم بعدم مهاجمة خلايا البنكرياس التي تنتج الأنسولين. وهي ضرورية للتحكم في مستويات الجلوكوز في الدم. ويمكن أن تؤخر حماية هذه الخلايا في المراحل المبكرة من المرض، الحصول على جرعات الأنسولين.

في الولايات المتحدة، تمت الموافقة عليه للمرضى في المرحلة الثانية من مرض السكري من النوع الأول – عندما تكون هناك مستويات غير طبيعية من السكر في الدم ولكن لا يزال الجسم يصنع الأنسولين.

ويمكن أن يساعد الحصول على جرعة يوميًا لمدة تصل إلى ساعة لمدة أسبوعين في تجنب الأعراض الأكثر خطورة في المرحلة الثالثة، عندما يتم تشخيصها سريريًا.

وفي المرحلة الثالثة من مرض السكري من النوع 1، لا ينتج البنكرياس أي أنسولين، لذلك يتعين حقنه للحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم.

وعلى عكس السكري من النوع 2، فإنه لا ينتج عن الدهون، فيما لا زال الخبراء في حيرة من أمرهم بشأن سبب ذلك بالضبط، ولكن يُعتقد أن الجينات هي المسؤولة.

وحوالي 85 في المائة من الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالسكري من النوع 1 ليس لديهم تاريخ عائلي للمرض.

وتتمثل الأعراض في الشعور بالعطش الشديد، التبول أكثر من المعتاد، فقدان الوزن دون المحاولة والتعب الشديد، يمكن أن تظهر الأعراض بسرعة، خاصة عند الأطفال. وإذا تُرك دون علاج، فإن مرض السكري من النوع 1 يهدد الحياة.

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تحول زلزالي في علاج مرض السكري

وقال الدكتور مارك إس أندرسون، مدير مركز السكري في جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو، لشبكة (ABC News): “هذه الموافقة لحظة فاصلة لعلاج والوقاية من مرض السكري من النوع الأول”.

وقال كريس أسكيو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة السكري في المملكة المتحدة، إن الموافقة اليوم على عقار “تيبليزوماب” في الولايات المتحدة هي بداية تحول زلزالي في كيفية علاج مرض السكري من النوع الأول.

ومنذ 100 عام، اعتمد الأشخاص المصابون بالسكري من النوع الأول على الأنسولين لعلاج الحالة، ويعني قرار اليوم أنه لأول مرة، يمكن معالجة السبب الجذري للحالة – هجوم الجهاز المناعي – واحتمال تأخر الإصابة بمرض السكري من النوع الأولم لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وأضاف أسكيو، وفقًا لصحيفة “دلي ميل” “يمثل اليوم لحظة مهمة في تاريخ مرض السكري من النوع 1 وواحدة من شأنها تشكيل المستقبل – تدفعنا أقرب إلى اليوم الذي يمكن فيه الوقاية من مرض السكري من النوع الأول أو علاجه تمامًا”.

وقالت مؤسسة (JDRF) الخيرية، التي مولت تجربة الدواء، إن عقار “تيبليزوماب” لديه أيضًا القدرة على إبطاء تقدم المرض على المدى الطويل.

قالت كارين أدينجتون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة (JDRF UK): “يمتلك العالم الآن دواءً ثبت أنه يعالج بفعالية الأسباب الجذرية لمرض السكري من النوع 1، ويؤخر ظهور الحالة ويبطئ تقدم المرض”.