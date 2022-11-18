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«البيت الأبيض»: هذا هو الطريق الوحيد لحل الأزمة في أوكرانيا
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«البيت الأبيض»: هذا هو الطريق الوحيد لحل الأزمة في أوكرانيا

«البيت الأبيض»: هذا هو الطريق الوحيد لحل الأزمة في أوكرانيا

«البيت الأبيض»: هذا هو الطريق الوحيد لحل الأزمة في أوكرانيا
٠٩:٣٨:٢٤ م، الجمعة، ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تعتبر أن الحل الوحيد للأزمة في أوكرانيا هو دخول كل الأطراف في التسوية بالطرق الدبلوماسية.

وحسب «رويترز»، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، أن واشنطن تعتبر أنه سيتم تسوية الأزمة من خلال عملية دبلوماسية، من خلال حل دبلوماسي في أوكرانيا، مؤكدة أن الولايات المتحدة تعتبر أن دورها البناء في أوكرانيا هو دعم كييف.

حل الحرب في أوكرانيا هو سحب بوتين لقواته

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تصر على الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع روسيا، وأن حل الحرب في أوكرانيا هو سحب بوتين لقواته، وأن الطريق الأفضل لحل الأزمة في أوكرانيا هو اللجوء للدبلوماسية.

رفض تعزيز الدول علاقاتها العسكرية مع روسيا والصين

فيما اعتبرت وزارة الدافع الأمريكية «البنتاجون»، أنه يمكن للدول أن تقيم علاقات مع الصين وروسيا، على ألا تتعمق هذه العلاقات في المجال العسكري وأنها ترفض تعزيز الدول علاقاتها العسكرية مع روسيا.

روسيا: جريمة تعذيب الأسرى الروس لن تمر

في القوت نفسه، طالبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا المنظمات الدولية بإدانة الجريمة التي ارتكبتها قوات كييف ضد أسرى الحرب الروس العزّل، مؤكدة أنه سيتم تحديد جميع الضالعين والمتورطين في هذه الجرائم وسينالون العقاب الذي يستحقونه.

 

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الأزمة الأوكرانية البنتاجون البيت الأبيض جريمة حرب روسيا

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