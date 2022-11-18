إعلان الفائزين بـ “الفرص الخضراء” لمؤسسة الملك خالد.. الخميس المقبل

تواصل – واس:

كشفت مؤسسة الملك خالد، عن موعد حفل توقيع اتفاقيات المنح والإعلان عن الفائزين بمنحة الفرص الخضراء المخصصة للمنظمات والمنشآت غير الهادفة للربح من مختلف مناطق المملكة، وذلك يوم الخميس 24 نوفمبر 2022م في مقر المؤسسة بالرياض.

وأوضحت صاحبة السمو الأميرة نوف بنت محمد بن عبدالله الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد، أن منحة الفرص الخضراء التي أطلقتها المؤسسة في الربع الثاني من العام الجاري 2022 جاءت انسجاماً مع رؤية المملكة 2030 ودعماً وتمكيناً وتحفيزاً لمنظمات القطاع غير الربحي في تنفيذ مشاريع ومبادرات نوعية تخلق فرصاً خضراء للفئات الأقل دخلاً في المجتمع، حيث تركزت في مجال البيئة وحمايتها.

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منحة الفرص الخضراء

وأشارت إلى أن مسيرة منحة الفرص الخضراء شملت مختلف مناطق المملكة، وشهدت عدداً من الورش المتخصصة للتعريف بمفهوم الاقتصاد الأخضر والوظائف الخضراء المتوفرة في القطاعات الاقتصادية داخل المملكة، بهدف دعم المشاريع التي تحقق الوظائف ومصادر الدخل والمشاريع الإنتاجية والريادة الاجتماعية والبيئية في القطاعات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتساعد في الحفاظ على البيئة، مثل فرص العمل في مجالات إعادة التدوير، والطاقة المتجددة، والسياحة البيئية، والزراعة العضوية أو المستدامة، والحد من هدر الغذاء، ومكافحة التصحر والتشجير، والاستهلاك الرشيد للمياه والموارد، وغيرها.

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أهداف مؤسسة الملك خالد

يذكر أن مؤسسة الملك خالد، مؤسسة غير ربحية تُؤمن بأهمية تكافؤ الفرص في المجتمع السعودي، وتسعى لتحقيق تغييرٍ اجتماعي مستدام، وتتماشى برامجها وأهدافها مع رؤية المملكة 2030 في تعظيم الأثر الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للفئات الأقل حظا، وتسعى إلى المساهمة في خلق مجتمع سعودي أكثر تكافؤاً عبر تدريب واحتضان المنظمات غير الربحية وتمويلها، ودعم وتمكين رواد الأعمال الاجتماعيين، وإصدار البحوث والدراسات لدعم سياسات تمكين قضايا الأقل حظاً في المملكة، بالإضافة إلى تعزيز التعليم والإرشاد الديني والتلاحم الاجتماعي من خلال جامع الملك خالد – رحمه الله -.