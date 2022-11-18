Subaru تدخل تعديلات جذرية على أحدث سياراتها impreza لتصبح أكثر أناقة (صور)

تواصل – فريق التحرير:

أدخلت Subaru تعديلات عديدة على سيارة impreza الشهيرة لتجعلها أكثر أناقة وتطورًا من النواحي التقنية، حيث حصلت السيارة على هيكل هاتشباك بطول 4 أمتار و47 سنتيمترا، وعرض 178 سم، وارتفاع 148 سم، ومسافة 267 سم بين محوري العجلات فيه، أما عجلاتها فحصلت على أقراص أنيقة تتراوح مقاساتها ما بين 16 و18 إنشا.

أما بالنسبة للتصميم الخارجي للسيارة، فقد حصلت على تصميم جديد للواجهة الأمامية وشبك لغطاء المبرد، وعلى مصابيح أكثر تميزا تعمل بتقنيات LED الحديثة، كما أدخلت تعديلات على أشكال الفتحات الهوائية وممتصات الصدمات فيها.

تجهيز قمرة السيارة بصفين من المقاعد المريحة

أما قمرتها من الداخل فجهزت بصفين من المقاعد المريحة المزودة بأنظمة تدفئة وتبريد، وزودت القمرة بـ 10 مكبرات صوت عالية الأداء من Harman Kardon، وحصلت واجهة القيادة على شاشة لمسية متطورة بمقاس 11.6 بوصة تعمل مع نظامي Android Auto وApple CarPlay.

كما حصلت السيارة على وسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، ونظام حفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

اقرأ أيضًا:

بالصور والفيديو.. Dodge Charger تقتحم السوق كأحدث السيارات الكهربائية