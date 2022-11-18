الجمعة، ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
Subaru تدخل تعديلات جذرية على أحدث سياراتها impreza لتصبح أكثر أناقة (صور)
التلسكوب “جيمس ويب” يلتقط صورًا لاثنين من أقدم المجرات في الكون
عاجل.. أمريكا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى هذه الدول العربية
ديلي ستار: لن تصدق كيف أصبح الشاب السعودي الأضخم في العالم”؟!
الآن.. شاهد جريان سيل الشعاب في الشقيق غرب منطقة حائل
481 مليون ريال قيمة الإيجارات المدفوعة عن سكان عشوائيات جدة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

Subaru تدخل تعديلات جذرية على أحدث سياراتها impreza لتصبح أكثر أناقة (صور)

Subaru تدخل تعديلات جذرية على أحدث سياراتها impreza لتصبح أكثر أناقة (صور)

Subaru تدخل تعديلات جذرية على أحدث سياراتها impreza لتصبح أكثر أناقة (صور)
٠٩:٣٢:٣٣ م، الجمعة، ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أدخلت Subaru  تعديلات عديدة على سيارة impreza الشهيرة لتجعلها أكثر أناقة وتطورًا من النواحي التقنية، حيث حصلت السيارة  على هيكل هاتشباك بطول 4 أمتار و47 سنتيمترا، وعرض 178 سم، وارتفاع 148 سم، ومسافة 267 سم بين محوري العجلات فيه، أما عجلاتها فحصلت على أقراص أنيقة تتراوح مقاساتها ما بين 16 و18 إنشا.

أما بالنسبة للتصميم الخارجي للسيارة، فقد حصلت  على تصميم جديد للواجهة الأمامية وشبك لغطاء المبرد، وعلى مصابيح أكثر تميزا تعمل بتقنيات LED الحديثة، كما أدخلت تعديلات على أشكال الفتحات الهوائية وممتصات الصدمات فيها.

تجهيز قمرة السيارة بصفين من المقاعد المريحة

أما قمرتها من الداخل فجهزت بصفين من المقاعد المريحة المزودة بأنظمة تدفئة وتبريد، وزودت القمرة بـ 10 مكبرات صوت عالية الأداء من Harman Kardon، وحصلت واجهة القيادة على شاشة لمسية متطورة بمقاس 11.6 بوصة تعمل مع نظامي Android Auto وApple CarPlay.

كما حصلت السيارة على وسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، ونظام حفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

اقرأ أيضًا:

بالصور والفيديو.. Dodge Charger تقتحم السوق كأحدث السيارات الكهربائية

الكلمات الدلالية:
أحدث أنواع السيارات أحدث السيارات سيارة سيارة جديدة

مواد ذات صلة

المزيد
«الداخلية»: القبض على 467 مهرب ومروج مخدرات من 30 جنسية في شهرين

«الداخلية»: القبض على 467 مهرب ومروج مخدرات من 30 جنسية في شهرين

٠٣:٥١ م، الأحد، ١٥ نوفمبر ٢٠١٥
صاحب محل يُهدي وافداً هاتفاً ذكياً بعد إسلامه

صاحب محل يُهدي وافداً هاتفاً ذكياً بعد إسلامه

٠٩:٤٥ م، الثلاثاء، ٢٢ نوفمبر ٢٠١٦
نجاة وزيرة صهيونية من رصاص قناصة قرب الحرم الإبراهيمي

نجاة وزيرة صهيونية من رصاص قناصة قرب الحرم الإبراهيمي

٠٩:٥١ ص، الثلاثاء، ١٠ نوفمبر ٢٠١٥
«العدل» تلغي 10 آلاف صك ولاية.. وتوقف 55 ألف وكالة شرعية

«العدل» تلغي 10 آلاف صك ولاية.. وتوقف 55 ألف وكالة شرعية

١٢:٣٨ ص، الثلاثاء، ٠١ مارس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *