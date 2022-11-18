أوكرانيا: الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية تقدر بـ100 مليار دولار

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كشف وزير المالية الأوكراني، أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الأوكرانية منذ فبراير الماضي، يمكن أن تقدر بـ100 مليار دولار.

عشرة ملايين أوكراني من دون كهرباء

وأوضح الرئيس الأوكراني أن أكثر من عشرة ملايين أوكراني من دون كهرباء، لافتًا إلى أنه ناقش مع «أردوغان» التعاون في مجالي الأمن والطاقة وأكد له أن أوكرانيا ستبقى ضامنة للأمن الغذائي.

كييف: روسيا تتحمل المسؤولية عن إرهابها

وقال وزير الخارجية الأوكراني: إن روسيا تتحمل المسؤولية عن إرهابها الصاروخي وعواقبه على أراضي أوكرانيا وبولندا ومولدوفا، مشيرًا إلى أنه أكد في اتصال مع بلينكن على ضرورة تسريع تسليم أنظمة الدفاع الجوي إلى أوكرانيا.

القضاء على نحو 100 عسكري أوكراني

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولات هجوم أوكرانية على محور كراسنوليمان والقضاء على نحو 100 عسكري، مؤكدة أن قواتها دمرت منصتين لإطلاق الصواريخ في خاركيف ورادارين من صناعة أمريكية في دونيتسك.

روسيا ترفض استخدام الممرات الإنسانية

وكشفت وزارة الخارجية الروسية أن النظام الأوكراني متجه نحو المزيد من التصعيد وليس لوقف الأعمال العدائية أو الإعلان عن هدنة، وأن موسكو تؤكد اعتراضها على أي محاولة لاستخدام الممرات الإنسانية لتنفيذ استفزازات عسكرية.

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أنه لدى أوكرانيا إمكانية تصنيع القنبلة القذرة في منشآت لم تتحقق الوكالة الذرية منها.

في الوقت نفسه، أكد وزير الخزانة البريطاني أن حرب بوتين في أوكرانيا دفعت أسعار الجملة للغاز والطاقة إلى 8 أضعاف وهو أعلى معدل تاريخي.

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