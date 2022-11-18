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النفط يحقق أكبر خسارة في أسبوع.. وبرميل برنت يباع بـ 90 دولارًا
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النفط يحقق أكبر خسارة في أسبوع.. وبرميل برنت يباع بـ 90 دولارًا

النفط يحقق أكبر خسارة في أسبوع.. وبرميل برنت يباع بـ 90 دولارًا

النفط يحقق أكبر خسارة في أسبوع.. وبرميل برنت يباع بـ 90 دولارًا
٠٧:٥٦:١٥ م، الجمعة، ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بشكل ملموس واتجهت نحو تحقيق أكبر خسارة في بداية تعاملات اليوم لكنها عادت للارتفاع مجددًا قبل النهاية، وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت في افتتاح اليوم 89.95 للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 81.85 دولار للبرميل.

مخاوف من الركود

وأثناء ذلك، سادت مخاوف الركود هذا الأسبوع على الرغم من قرب تطبيق الاتحاد الأوروبي حظرًا على النفط الخام الروسي في الخامس من ديسمبر، وخفض مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة أوبك ومنتجين مستقلين الإمدادات.

وبحلول الساعة 0617 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنتا أو 0.6 بالمئة لتصل إلى 90.34 دولار للبرميل، لكنها لم تبتعد كثيرا عن أدنى مستوى في أربعة أسابيع بلغته في الجلسة السابقة عند 89.53 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 70 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 82.36 دولار للبرميل، لكنها تماسكت قرب أدنى مستوى في ستة أسابيع.

وقال محللون إن المخاوف بشأن إغلاق محتمل في الصين للحد من زيادة الإصابات بكوفيد-19، التي بلغت أعلى مستوياتها منذ إبريل، والمخاوف من المزيد من الرفع لأسعار الفائدة بما قد يدفع الاقتصاد الأمريكي نحو الركود، ألقت بظلالها على السوق.

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الكلمات الدلالية:
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