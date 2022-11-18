«الخزانة الأمريكية» تفرض عقوبات على مؤسسات إيرانية بسبب انتهاك حقوق الإنسان

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها قررت فرض عقوبات على مؤسسات إيرانية بسبب انتهاكات مرتبطة بحقوق الإنسان.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات الجديدة تطال شبكة متفرّقة من أفراد وكيانات تتهمهم ببيع وشحن منتجات نفطية إيرانية تقدّر قيمتها بملايين الدولارات إلى شرق آسيا.

عقوبات بسبب نقل طائرات إيرانية مسيرة إلى روسيا

وقبل يومين، فرضت الوزارة الأمريكية عقوبات على ثلاث شركات وشخصين للضلوع في إنتاج أو نقل طائرات مسيرة إيرانية تستخدمها روسيا في هجمات على البنية التحتية المدنية بأوكرانيا، مؤكدة أنه من بين الشركات الخاضعة للعقوبات:

1 – شركة مقرها في الإمارات العربية المتحدة.

2 – مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة المدعومة من روسيا.

3 – مركز شاهد لأبحاث الطيران التابع للحرس الثوري الإيراني.

4 – إدراج شخصين مرتبطين بمجموعة فاجنر العسكرية الخاصة على قائمة العقوبات الجديدة.

وأضافت أنه تم فرض عقوبات سابقة على مجموعة فاجنر وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى مصادرة أصول هؤلاء الأفراد والشركات، ويحظر على المواطنين الأمريكيين التعامل معهم.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على شرطة الأخلاق في إيران، حيث شملت العقوبات قائد شرطة الأخلاق بالإضافة إلي وزير الاستخبارات وقائد القوات البرية في الجيش الإيراني.

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