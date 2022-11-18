شاهد.. السيول تخترق الجبال وتصنع مخرات في وادي الجاره شرق القنفذة

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو لحظة وصول سيل وادي الجاره شرق محافظة القنفذة، حيث صنعت السيول لنفسها مخرات داخل الأودية والجبال.

ويظهر الفيديو الليلي أن بداية السيول جاءت قوية جدا، لذا فمن المتوقع كذلك أن تستمر السيول بقوة، خاصة مع تحذيرات هيئة الأرصاد من سقوط أمطار شديدة على المنطقة.

سقوط أمطار غزيرة على العلا

وفي وقت سابق، تساقطت كميات غزيرة من الأمطار على محافظ العلا بمنطقة المدينة المنورة، وذلك تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية.

كما تساقطت كميات كبيرة من الأمطار أدت إلى جريان السيول والأودية في عسير ونجران وجازان وجنوب المملكة.

وبعد هطول أمطار غزيرة وجريان السيول، أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل، مشاهد جوية سد الأثايبة في نجران.

في الوقت نفسه، شهدت منطقة نجران، هطول أمطار غزيرة سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، شملت مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب وشروره وخباش وحبونا ويدمة، ومراكز بئر عسكر.

كما أوضحت الفيديوهات مشاهد جوية جميلة لسيول وادي بيشة في مركز واظ بمحافظة أحد رفيدة بعسير.

كما شهدت الباحة والطائف، عاصفة أمطار غزيرة ورياحًا نشطة وأتربة مثارة، وجرت السيول بقوة في مناطق مختلفة من المملكة، حيث أظهر مقطع فيديو، متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة اجتياح عاصفة أمطار غزيرة للباحة والطائف، مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار والتي أدت إلى انعدام الرؤية.

وأدى جريان سيول وادي الخليج إلى انقلاب إحدى الشاحنات، نتيجة الأمطار الغزيرة التي تساقطت على الضميرية، حيث تم إغلاق طريق المهد بالمدينة المنورة.

وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تم إغلاق طريق المهد بالمدينة قرب الضميرية بعد انقلاب شاحنة بسب سيول وادي الخليج.

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