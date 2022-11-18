احتجاجات واسعة.. قطع خدمات الإنترنت في المدن والمحافظات الإيرانية

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام إيرانية، أن النظام الحاكم قطع الإنترنت ومنع وصول خدماته لعدد كبير من المدن والمناطق.

إنزال علم النظام الإيراني في سراوان

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله اليوم، إنزال علم النظام الإيراني من قبل أهالي مدينة سراوان، جنوب شرقي إيران خلال تجمعاتهم الاحتجاجية.

دهس وركل لافتة شوارع تحمل اسم الخميني

وفي مدينة خاش قيام مجموعة من المتظاهرين الإيرانيين الغاضبين بدهس وركل لافتة شوارع تحمل اسم الخميني، مرددين هتافات ضد نظام ولاية الفقيه.

المتظاهرون يهتفون: «الموت لخامنئي»

وحسب «إيران إنترناشيونال»، فقد قصد مواطنون في مدينة سبيدان بمحافظة فارس مقبرة المدينة عند قبر المصارع نويد أفكاري الذي أعدمه النظام قبل عامين بتهمة المشاركة في الاحتجاجات، وهتف المتظاهرون في تجمعهم بـ«الموت لخامنئي» محملين مرشد إيران كل الجرائم التي تحدث في البلاد.

حشود من المتظاهرين في مدينة قزوين

وفي مدينة قزوين، شمالي إيران، تجمع حشد من المتظاهرين الذين هتفوا بالحرية بعد مشاركتهم في تأبين سبهر إسماعيلي الذي قتل برصاص الأمن الإيراني قبل 3 أيام.

مقتل عناصر من الحرس الثوري

وأفادت وكالة أنباء تسنيم التابعة للحرس الثوري، بمقتل عنصر من وزارة المخابرات وآخر من الحرس الثوري الإيراني خلال مواجهة المحتجين في مظاهرات مساء الخميس بمدينة بوكان غربي إيران.

يأتي هذا في الوقت الذي كتب فيه عدد من المثقفين الفلسطينيين رسالة يحتجون فيها على استغلال النظام الإيراني لقضية الشعب الفلسطيني وقمع الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

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